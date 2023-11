Pittsburgh Steelers: Offense-Schwäche erzürnt Spieler

Pittsburgh ist zwar aktuell mit einer Bilanz von 6-4 noch auf Playoff-Kurs, hat dabei aber eine negative Punktedifferenz (-29) vorzuweisen.

Eine bedenkliche Entwicklung, die auch im Roster hohe Welle schlug. Nach der jüngsten Pleite platzte Running Back Najee Harris der Kragen, als er gefragt wurde, ob die positive Bilanz der Franchise trotz der Probleme in der Offensive ermutigend sei.

"Man kann zwei Dinge tun. Auf die Bilanz schauen und sagen: 'OK, wir sind im Moment noch gut'. Oder man kann auf die Bilanz schauen und sagen: 'Wenn wir weiter so spielen wie bisher, wie lange wird dieser Mist noch gut gehen?' Wenn ich das so sehe, dann frage ich mich: 'Wie lange wird dieser Mist noch so bleiben?' Ihr könntet es so sehen, als wäre es eine gute Bilanz, aber ich meine, das ist die NFL. Wenn wir so gewinnen, wie wir es getan haben, bringt uns das nicht weiter."

Der 51-jährige Canada war seit 2021 als OC für die Steelers tätig. Durch die Entlassung sorgt die Franchise aus Pittsburgh zudem für ein Novum.

Wie "ESPN" berichtet, haben die Steelers erstmals seit 1941 wieder einen Head Coach oder Coordinator während einer Spielzeit entlassen. Damals musste Bert Bell nach nur zwei Spielen als Coach gehen.