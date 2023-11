Pittsburgh Steelers: Mike Tomlin spielt Situation um George Pickens runter

Am Ende stehen bei Pickens zwei Catches für Minus einen Yard zu Buche. Am Mittwoch wurde Head Coach Mike Tomlin auf die Situation seines Receivers angesprochen.

Tomlin: "Das interessiert mich nicht"

Darauf lachte Tomlin jedoch nur. "Na klar ist er frustriert, das sagt er mir auch oft", erzählt der 51-Jährige.

"Er will den Football haben, er will bedeutsam sein, er will der Grund sein, warum wir erfolgreich sind", fährt Tomlin fort. "Aber", betont auch der Head Coach, "genau das will ich. Ich will Jungs, die den Ball haben wollen. Ich habe absolut kein Problem mit seiner Einstellung."

Für Aufsehen sorgte er auch, als er zeitweise den Steelers auf Instagram entfolgte und auch Posts löschte, die mit dem Team zu tun haben, gefolgt von einer Story mit der Unterschrift "Free Me", also "befreit mich." Später machte er die Bilder wieder öffentlich und erklärte sich in einer weiteren Story: "Ihr macht alle komische Annahmen. Ihr müsst eingeliefert werden lol"