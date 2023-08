Jaylon Smith (New Orleans Saints)

Die New Orleans Saints haben Linebacker Jaylon Smith verpflichtet. Dies berichtet NFL-Insider Jordan Schultz. Der Zweitrundenpick der Dallas Cowboys von 2016 spielte in der vergangenen Saison für die New York Giants. 2022 erzielte der Pro Bowler von 2019 bei elf Starts 88 Tackles, drei Tackles for Loss und einen Sack in der Regular Season und führte die New Yorker mit 21 Tackles und einem Tackle for Loss in den beiden Playoff-Spielen an. © 2022 Getty Images