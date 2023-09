Anzeige

Die San Francisco 49ers feiern den dritten Sieg im dritten Spiel, für die New York Giants gerät das Thursday Night Game zu einer großen Enttäuschung.

Die San Francisco 49ers haben ihre Siegesserie in der NFL fortgesetzt. In ihrem ersten Heimspiel der noch jungen Saison schlugen sie die New York Giants im Thursday Night Game des dritten Spieltages mit 30:12.

In Abwesenheit des erstmals seit seiner Rookie-Saison fehlenden Wide Receivers Brandon Aiyuk waren es wieder einmal die Stars des Teams, die mit ihren Leistungen den Erfolg sicherstellten. Passempfänger Deebo Samuel fing sechs Pässe für 129 Yards und einen Touchdown.

Running Back Christian McCaffrey trug den Ball 18 Mal für 85 Yards und einen Touchdown, zudem gelangen ihm fünf Catches für 34 Yards. Auch Tight End George Kittle war mit sieben Catches für 90 Yards eine große Stütze von Quarterback Brock Purdy, der hauptsächlich mit kurzen Pässen auf sich aufmerksam machte, es so aber dennoch auf 310 Passing Yards bei zwei Touchdowns brachte.

Während die Niners mit einer Bilanz von 3:0 mächtig Grund zur Freude haben, dürfte bei den Giants schlechte Stimmung herrschen. Ohne den verletzten Star-Running-Back Saquon Barkley, sowie ohne Left Tackle Andrew Thomas und Left Guard Ben Bredeson, lief bei dem Team aus dem Big Apple wenig zusammen.