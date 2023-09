Der Star-Cornerback hatte sich am Donnerstag am Knie verletzt. Eine weitere Untersuchung soll dann zutage gefördert haben, dass das Kreuzband gerissen ist.

Diggs mit Interception und Forced Fumble

Der zweimalige Pro Bowler war stark in die letzte Saison seines Rookie-Vertrags gestartet, steht bei vier Tackles, drei verteidigten Pässen, einer Interception und einem Forced Fumble.

Damit hatte er seinen Anteil daran, dass das "Americas' Team" zwei Kantersiege feierte und gegen die New York Giants (40:0) und die New York Jets (30:10) zusammen nur zwei Scores zuließ. In den vergangenen beiden Jahren war Diggs in den Pro Bowl gewählt worden.

Die finanzielle Belohnung folgte vor dieser Saison: Der seit Mittwoch 25-Jährige unterschrieb für weitere fünf Jahre und kassiert dafür bis zu 97 Millionen US-Dollar. 42,3 Millionen US-Dollar sind ihm garantiert.

NFL-weit auf sich aufmerksam gemacht hatte der jüngere Bruder von Wide Receiver Stefon Diggs von den Buffalo Bills in der Saison 2021, als er elf Interceptions - ein Saison-Bestwert - sammelte und dabei seine bislang einzigen beiden Touchdowns erzielte.