San Francisco 49ers - Nur noch eine Nebenrolle: George Kittle "kaltgestellt"?

Neid gibt es auch keinen, auch wenn Offensiv-Kollegen wie Christian McCaffrey oder Brandon Aiyuk bessere Zahlen aufweisen können. "Solange wir Spiele gewinnen und den richtigen Spielern den Ball geben, werde ich nie sauer sein, wenn Christian McCaffrey 20 Carries und zehn Catches für 300 Yards hat“, sagte Kittle.

Es mache Spaß, in einem Team zu sein, das das Problem habe, dass es offensiv zu viele Mäuler zu stopfen habe, so Kittle, "weil Coach (Kyle) Shanahan so einen tollen Job macht, jeden in bestimmte Spielzüge einzubinden, und es macht einfach Spaß, Teil einer Offensive zu sein, die so viel Talent hat", so Kittle, der auch oft als Blocker eingesetzt wird. Shanahan bescheinigte ihm in dieser Woche insgesamt einen "guten Job".