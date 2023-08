"Alex' ansteckendes Lächeln und seine Tanzeinlagen werden wir für immer vermissen", wird Seattles General Manager John Schneider in einer Erklärung zitiert: "Alex konnte einen Raum zum Leuchten bringen und wurde von unserer gesamten Organisation geliebt. Er genoss das Leben und griff es auf dem Football-Feld an."

Der Unfall ereignete sich bereits am Sonntagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Demnach kollidierte Collins mit einem SUV, der an einer Kreuzung links abbiegen wollte. Die genauen Umstände des Vorfalls werden allerdings noch ermittelt.

"Alex wurde von seiner Familie und seinen Freunden sowie von Unterstützern aus der ganzen Welt geschätzt. Alle, die ihn wirklich kannten, können seine Tatkraft, Entschlossenheit und überlebensgroße Persönlichkeit bestätigen. Wir bitten Sie um Ihre Gedanken und Gebete für unsere Familie in dieser schweren Zeit", schrieb die Familie in einem Statement, das von den Seattle Seahawks, Collins' früherem Klub, verbreitet wurde.

Traurige Nachrichten aus der NFL: Der ehemalige Running Back Alex Collins ist im Alter von nur 28 Jahren an den Folgen eines Motorrad-Unfalls gestorben.

Collins war 2016 in der fünften Runde des NFL-Drafts von den Seahawks ausgewählt worden. Nach einem Jahr ging er zu den Baltimore Ravens, wo er 2017 seine beste Saison in der NFL erlebte. Mit 973 Yards und sechs Touchdowns führte er die Lauf-Offensive der Ravens an.

Nachdem er 2019 von den Ravens im Zuge einer Anklage wegen Drogen- und Waffenbesitzes entlassen worden war, kehrte er 2020 zu den Seahawks zurück. Zuletzt war er in der USFL für die Houston Gamblers aktiv.