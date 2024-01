Seattle Seahawks: Warum wurde Pete Carroll als Head Coach entlassen?

Anzeige

Pete Carroll ist nicht mehr Head Coach der Seattle Seahawks. Aber warum eigentlich? Viele Fragen ranken sich um die Degradierung des 72-Jährigen.

Oft wird das Wort "Beben" bei einer Trainerentlassung inflationär benutzt.

Im Falle der Seattle Seahawks war es nun wirklich ein waschechtes "Beben". Pete Carroll ist nicht mehr Head Coach der Seattle Seahawks.

Der 72-Jährige, der mit den Seahawks 2013 den Super Bowl gewann und mit der "Legion of Boom" eine der ikonischsten Defenses der NFL-Historie zusammenstellte, wurde aber auch nicht so richtig entlassen. Was wurde er aber dann eigentlich?

ran versucht, die wichtigsten Fragen zu beantworten.