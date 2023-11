Steelers-Ärger: Najee Harris kritisiert Offensive Coordinator

Anzeige

Die Offense ist die große Schwachstelle der Pittsburgh Steelers. Running Back Najee Harris kritisiert nun das Play Calling des Offensive Coordinators.

Nach der 10:13-Niederlage der Pittsburgh Steelers gegen die Cleveland Browns war der Ärger bei den Pittsburgh Steelers groß. Nachdem bereits in den vergangenen Wochen viele Fans und Journalisten das Play Calling von Offensive Coordinator Matt Canada kritisierten, schloss sich nun Running Back Najee Harris den negativen Einschätzungen an.

Auf die Probleme in der Offense angesprochen, sagte er: "Es gibt einfach eine Menge Sachen, die passieren, die ihr gar nicht seht. Ich will damit sagen, dass ich an einem Punkt bin, an dem ich das einfach satt habe."