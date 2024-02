Die Uhr tickte. Aber aus Sicht der Kansas City Chiefs nur scheinbar unerbittlich. Als der Titelverteidiger in der Overtime nach einem Catch von Travis Kelce bis auf drei Yards an die Endzone der San Francisco 49ers herangerückt war, liefen die Sekunden bedrohlich herunter.

Der dritte Super-Bowl-Sieg der Kansas City Chiefs mit Andy Reid und Patrick Mahomes war an Dramatik kaum zu überbieten. Die ablaufende Uhr in der Overtime störte das Erfolgsduo nicht – was mit den speziellen Regeln in der Postseason zu erklären ist.

Chiefs gewinnen Super Bowl: In Overtime alle Zeit der Welt

Viele Fans aber dürften in diesen Sekunden um Jahre gealtert sein, vielleicht überproportional viel Schweiß ausgestoßen haben oder sogar einem Nervenzusammenbruch gefährlich nahegekommen sein. Wie die Supporter stellten sich auch viele Fans die Frage: Warum um alles in der Welt hielten die Chiefs die Uhr nicht an?

Spielten sie quasi mit ihrem sportlichen Leben in dieser Saison? Nur, weil sie beweisen wollten, wer die Hosen anhat, über die dickeren Eier verfügt?

Die lapidare Antwortet: Sie wussten es einfach besser. Denn ein Blick in die NFL-Regeln offenbart, dass derlei Aufregung gar nicht nötig gewesen wäre. Die Chiefs hatten tatsächlich alle Zeit der Welt. Auch wenn nur noch wenige Sekunden auf der Uhr angezeigt waren.

Denn anders als in der Overtime eines Regular-Season-Spiels gewährt die NFL in einer Extraspielzeit während der Postseason immer beiden Teams die Chance, ihren Drive zu Ende zu bringen – selbst wenn die offiziellen 15 Minuten abgelaufen sind. Clock Management ist in diesem Moment also von gestern.