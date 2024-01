Super Bowl 2024: Schiedsrichter-Team steht fest

Anzeige Die ersten Teilnehmer des Super Bowls 2024 stehen fest: Das Referee-Team wurde verkündet. Am Wochenende kämpfen vier Teams in den Championship Games von NFC und AFC um den Einzug in den Super Bowl am 11. Februar in Las Vegas. Dabei treffen die San Francisco 49ers auf die Detroit Lions und die Baltimore Ravens auf die Kansas City Chiefs. Erste Teilnehmer des Super Bowls stehen bereits jetzt fest: Die NFL hat das Referee-Team für das große Finale um die Vince Lombardi Trophy bekanntgegeben. Referee ist Bill Vinovich. Er hat bereits zwei Super Bowls geleitet. Zum einen den 28:24-Sieg der New England Patriots gegen die Seattle Seahawks am 1. Februar 2015. Daneben am 2. Februar 2020 den 31:20-Erfolg der Chiefs gegen die 49ers, es war der erste Super-Bowl-Sieg von Quarterback-Superstar Patrick Mahomes.

Der 63-jährige Vinovich befindet sich derzeit in seiner 18. Saison in der NFL und in seiner 15. als Schiedsrichter. Super Bowl LVIII wird Vinovichs 19. Postseason-Einsatz sein, darunter sind drei Wild-Card-Spiele, sieben Divisional-Round-Spiele und sechs Conference Championships.

