Super Bowl 2025: Die Frauen hinter Jalen Hurts' Erfolg bei den Philadelphia Eagles

Das Besondere: Hurts wird geschäftlich ausschließlich von Frauen vertreten. Nicht etwa, um irgendeine Quote zu erfüllen, sagt der Spielmacher selbst. "Ich habe nach den besten Leuten gesucht und sie sind die besten Leute", sagte er.

Aktuell gibt es in der NFL -Welt wohl keinen begehrteren Mann als Jalen Hurts.

Das Wichtigste in Kürze

Was der Eagles-Quarterback, damals im dritten Jahr, zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Diese Frau würde ihn wenig später zum bestbezahlten Spieler der NFL-Historie machen. 55 Millionen Dollar jährlich verdient Hurts, heute immerhin noch Platz zwei hinter Dak Prescott.

Die wohl wichtigste Frau im Sportlerleben des 26-Jährigen - abgesehen von seiner Mutter Pamela - ist Nicole Lynn. Die selbst erst 36-Jährige kümmert sich um alle wichtigen Belange, die nicht den Sport betreffen. "Ich bewundere Menschen, die ihren Kopf runternehmen und hart arbeiten für das, was sie wollen", sprach Hurts bereits 2022 über Lynn.

Platz 1: Philadelphia Eagles Quote: +600

Platz 2: Baltimore Ravens Quote: +650

Platz 2: Kansas City Chiefs Quote: +650

Platz 4: Buffalo Bills Quote: +750

Platz 5: Detroit Lions Quote: +1.000

Platz 6: San Francisco 49ers Quote: +1.500

Platz 7: Cincinnati Bengals Quote: +1.800

Platz 8: Green Bay Packers Quote: +2.000

Platz 9: Washington Commanders Quote: +2.400

Platz 10: Los Angeles Rams Quote + 2.800

Platz 11: Houston Texans Quote: +2.900

Platz 12: Los Angeles Chargers Quote: +3.000

Platz 13: Minnesota Vikings Quote: +3.100

Platz 14: Tampa Bay Buccaneers Quote: +3.500

Platz 15: Chicago Bears Quote: +4.000

Platz 16: Miami Dolphins Quote: +4.200

Platz 17: Denver Broncos Quote: +4.800

Platz 18: Arizona Cardinals Quote: +5.000

Platz 18: Seattle Seahawks Quote: +5.000

Platz 20: Dallas Cowboys Quote: +5.500

Platz 20: Atlanta Falcons Quote: +5.500

Platz 22: Pittsburgh Steelers Quote: +6.500

Platz 23: Indianapolis Colts Quote: +7.000

Platz 24: Jacksonville Jaguars Quote: +7.500

Platz 25: New Orleans Saints Quote: +12.000

Platz 25: New York Jets Quote: +12.000

Platz 27: Cleveland Browns Quote: +14.000

Platz 27: Carolina Panthers Quote: +14.000

Platz 27: New England Patriots Quote: +14.000

Platz 30: Las Vegas Raiders Quote: +19.000

Platz 31: Tennessee Titans Quote: +20.000

Platz 32: New York Giants Quote: +21.000

Super Bowl 2026: Das sind die Wettquoten für den nächsten Titelgewinn Die Philadelphia Eagles haben den Super Bowl 2025 gewonnen. Gelingt den Eagles der Repeat? Wie die Chancen dafür stehen, zeigt ran mit den Super-Bowl-Sieg-Quoten für die kommende Saison. Die Quote steht für den Gewinn, den man erzielt, wenn 100 Dollar gesetzt werden würden. (Quelle: FanDuel Sportsbook)

Kurios ist die Geschichte um ihr Aufeinandertreffen: "Ich habe ihm vor dem Draft 2020 eine Privatnachricht auf Instagram geschickt", erinnert sich Lynn bei "Sports Illustrated". "Ich habe nicht daran gedacht, dass er es überhaupt sehen würde." Lynn fragte sinngemäß, ob Hurts bereits einen Agenten habe - dieser verneinte und die beiden trafen sich, bevor sie sich kurze Zeit später auf eine Zusammenarbeit einigten.

"Ich habe dasselbe Feuer in ihr gesehen, das auch in mir brennt", erklärte der Quarterback. "Leute werden auf sie herabschauen, sie übersehen. Wie sie es bei mir getan haben. Wir hatten dieselbe Vision." Auch Hurts' Geschichte ist einzigartig, er wurde im National Championship Game 2018 gebencht. Zweifel an ihm war er gewohnt, dort erkannte er sich wieder.

"Ich sehe so viele Frauen, die einen unglaublichen Job machen. Egal ob Beraterinnen, Athletinnen, Coaches, sie kriegen aber nicht die Anerkennung, die sie verdienen", moniert der gebürtige Texaner. "Ich hoffe, dass ich das ändern kann."