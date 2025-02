Super Bowl 2025: Kansas City Chiefs vor "Three-peat"? Chris Jones ist der Motor hinter dem Erfolg

Die Kansas City Chiefs wollen den dritten Super Bowl-Titel in Folge gewinnen. Dafür braucht es eine gute Portion Motivation. ran stellt den Motor hinter dem Erfolg vor. vom Super Bowl aus New Orleans berichten Dominik Kaiser und Rainer Nachtwey "Was ist ein Alligator in einer Weste (engl.: What is an alligator in a vest)?" Chris Jones feixt und lacht schon, bevor er den Witz zu Ende zählt. Der Defensive Tackle der Kansas City Chiefs lebt in diesen Momenten auf. Er strahlt, versprüht Lebensfreude, als er laut lachend die Antwort gibt: "An investigator." Podcast - ran beim Super Bowl: So wohnen die Teams in New Orleans Und wenn man seine Mitspieler befragt, dann ist er genau in solchen Momenten der echte Chris Jones. "Er ist einer der lustigsten Typen, die ich kenne", sagt Defensive Tackle-Nebenmann Tershawn Wharton im Gespräch mit ran: "Er kann total lustig sein, wenn es aber ernst wird, dann ist er 100 Prozent fokussiert."

Und wenn der 30-Jährige 100 Prozent fokussiert ist, haben die Gegenspieler nichts zu lachen. Mit seinen 1,98 Meter und 140 Kilogramm macht sich der Zweitrunden-Pick des Jahres 2016 auf Quarterback-Jagd. Offensive Linemen lässt er dabei immer wieder schlecht aussehen. Das wissen auch die Philadelphia Eagles, die im Super Bowl LIX am Sonntag den ernsten Chris Jones zu spüren bekommen sollen.

Barkley und Hurts: Chris Jones vor großer Aufgabe Jones‘ Job im Super Bowl wird es sein, Eagles-Quarterback Jalen Hurts zu jagen und das Laufspiel um den so stark aufspielenden Running Back Saquon Barkley zu stoppen. "Chris hat diese Athletik, sich trotz seiner Größe am Gegner vorbeizuschlängeln", weiß auch Eagles Right Tackle Lane Johnson. "Die meisten Jungs können das nicht. Aaron Donald konnte das auch, aber er hatte mehr Speed, war ein anderer Typ Spieler. Vielleicht J.J. Watt noch."

Aaron Donald und J.J. Watt – große Namen, künftige Hall of Famer, mit denen Jones verglichen wird. Nicht umsonst wird Jones' Name vor einer Saison immer wieder als Defensive Player of the Year gehandelt. Mit den Zahlen von Donald und Watt kann Jones nicht ganz aufnehmen. Nur dreimal knackte er in 9 Jahren NFL die 10-Sack-Marke, sein Karriere-Bestwert liegt bei 15,5 aus den Spielzeiten 2018 und 2022. Zum Vergleich: Donald kam 2018 auf 20,5 Sacks, den gleichen Wert erzielte Watt 2012 und 2014. Dass Jones nicht solche Zahlen wie Watt erreicht, liegt auch an seiner Position. Als Defensive Tackle versucht er mehr durch die Mitte an den Guards und dem Center vorbei zum Quarterback zu gelangen, während Defensive Ends, wie Watt es war, es zumeist von der Seite versuchen.

Chris Jones: Seine Rolle als Motor im Chiefs-Team Jones‘ Wert für die Chiefs geht über die Zahlen hinaus. "Er zieht so viele Double-Teams auf sich, das macht es mir und den Ends leichter", stellt Wharton Jones‘ Bedeutung heraus. Mit 6,5 Sacks stellte Wharton selbst eine persönliche Bestleistung auf. Jones‘ Rolle in der Verteidigung des Back-to-Back-Champions lässt sich laut Wharton leicht beschreiben: "Er ist der Motor unserer Defense." Aber Jones ist nicht nur Motor, er ist auch Lautsprecher. Zumindest auf dem Platz, auf Medienevents. Jones liebt diese Rolle. Bei der Opening Night animiert er lautstark das Publikum, sein Lachen ist von Weitem zu hören.

Auf der Super Bowl-Parade im Vorjahr kündigte er lauthals den "Three-peat" an, nannte den dritten Titel in Serie auch im Training Camp die große Motivation. Aber Jones kann auch leise. Das hat er in Kansas City gelernt. Als 2021 das Thema mentale Gesundheit aufkam, weil sich mehrere Athleten aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatten, sagte Jones damals im ran-Interview: "Es ist wichtig, den Kopf freizubekommen. Meine Kinder helfen mir dabei, die Balance zu wahren. Wenn ich nach Hause komme, kann ich vom Football loskommen. Die Familie lässt mich an anderes denken."

Kansas City Chiefs: Jones vom Knallkopf zum Leader Den Wandel hat auch Head Coach Andy Reid mit Freude zur Kenntnis genommen. "In seinen jungen Jahren war ein Knallkopf, aber er hat sich zu einem absoluten Leader entwickelt", beschreibt Reid den erfahrenen Verteidiger in der "Pat McAfee-Show". Eine dieser Knallkopf-Geschichten verriet Jones in jenem ran-Interview im November 2021. "Ich kannte mal ein Mädchen aus Deutschland", sagte er. "Annelies. Sie war wie ich an der Mississippi State. Sie konnte saufen wie ein Pferd. Sie setzte die Captain Morgan-Flasche an und leerte sie, als gäbe es kein Morgen. Da dachte ich mir, das ist mein Typ Mädchen. Aber das ist 10, 12 Jahre her."

