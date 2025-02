NFL geht nach Australien - Melbourne erhält Spiel 2026

Die NFL wird 2026 erstmals ein Regular-Season-Spiel in Down Under austragen.

Vom Super Bowl aus New Orleans berichten Dominik Kaiser und Rainer Nachtwey

NFL goes Down Under.

NFL goes Australia! Wie NFL Executive Vice President Peter O'Reilly im Vorfeld des Super Bowl 2025 in New Orleans (am Sonntag im ran-Liveticker) verkündet hat, wird die NFL im Jahr 2026 erstmals ein Spiel in Australien austragen.

Austragungsort ist der Melbourne Cricket Ground, die Los Angeles Rams werden dabei als Gastgeber agieren.

"Die Expansion nach Melbourne beschleunigt unsere Ambitionen, ein globaler Sport zu werden und unser internationales Wachstum", gab Commissioner Roger Goodell in einer Pressemitteilung bekannt, der bei der Präsentation selbst fehlte.