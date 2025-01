Tom Brady als Erfolgsgarant der Raiders? Maxx Crosby glaubt daran

Maxx Crosby will endlich mit den Las Vegas Raiders Erfolg haben und vertraut auf die Expertise von Minderheitseigentümer Tom Brady.

Bei den Las Vegas Raiders steht ein Umbruch bevor. Nach einer weiteren enttäuschenden Saison werden ein neuer Head Coach und ein neuer General Manager benötigt. Der Eigentümer Mark Davis und der Minderheitseigentümer Tom Brady dürften gemeinsam über diese wichtigen Personalien entscheiden. Brady hat offenbar bereits konkrete Visionen.

Defensive End Maxx Crosby, der das Gesicht dieser Franchise und einer der wenigen echten Top-Spieler im Kader ist, hat volles Vertrauen in Brady und lobt den Austausch mit der NFL-Legende.

"Ich kenne Tom jetzt schon seit ein paar Jahren", sagt Crosby: "Wir reden immer mal wieder. Er kam hierher, um zu gewinnen, Das ist es, was er sein ganzes Leben lang getan hat. Er ist ein Mann aus Michigan (Brady ging in Michigan aufs College, d Red.), ich bin es auch. Ich glaube an Tom. Wir werden sehen, was passiert. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt."

Der 27-Jährige identifiziert sich voll mit seiner Franchise, erwartet nun aber auch Erfolg und gibt alles dafür: "Deshalb arbeite ich das ganze Jahr über. Ich lege nicht erst los, wenn der April da ist. Für mich geht das über 365 Tage. Ich will der Beste sein in dem, was ich tue."