Tom Brady bezweifelt, dass sein Erfolg wiederholt werden kann: "Habe es eine lange Zeit gemacht"

Können die Rekorde von Tom Brady jemals gebrochen werden? Die NFL-Legende selbst bezweifelt es.

von Daniel Kugler

Wird jemals ein Quarterback die beispiellose Karriere von Tom Brady übertreffen können oder auch nur ansatzweise in dessen Sphären gelangen?

Für den 46-Jährigen ist dies nur schwer vorstellbar, wie er in seinem Podcast "Let's Go" betonte: "Man muss es über einen langen Zeitraum machen. Ich habe es eine lange Zeit gemacht. Wenn man sich meine Karriere anschaut, konnte ich jedes Jahr in praktisch jedem einzelnen Spiel antreten. Nicht jedes Spiel war perfekt, aber jedes Spiel war ziemlich gut."

"Wenn jemand so lange durchhält wie ich und dabei so erfolgreich ist, dann zolle ich ihm eine Menge Respekt. Es wäre eine unglaubliche Leistung, wenn es jemand schaffen würde", betonte Brady, der 23 Jahre in der NFL spielte.

Der ehemalige Star-Quarterback der New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers hält nicht weniger als 17 Ligarekorde in der Regular Season und den Playoffs. Er ist u.a. Rekordhalter in den Kategorien Siege (251), Completions (7.753), Pass-Versuchen (12.050), Passing Yards (89.214), Passing Touchdowns (649), Super Bowl-Teilnahmen (10), Super Bowl-Siegen (sieben) und Super Bowl MVP-Auszeichnungen (fünf).