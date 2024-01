Tom Brady sorgt mit Post über Comeback-Pläne für Wirbel

Anzeige

Tom Brady behauptet, im Mai vor einem Comeback gestanden zu haben. An der Ernsthaftigkeit der Aussage bestehen aber erhebliche Zweifel.

Kurz vor dem Jahreswechsel hat ein Post von Tom Brady auf Social Media für große Aufregung gesorgt.

Unter ein Foto, das ihn beim Skifahren zeigt, schrieb die NFL-Legende zunächst ein paar mehr oder weniger belanglose Zeilen im Rückblick auf das Jahr 2023.

Richtig spannend wurde sein Post erst in den letzten Sätzen, die er als PS in Klammern schrieb. Darin heißt es: "Das einzig Negative an 2023 war, dass meine Freunde ausgerechnet im Mai eine Rücktrittsparty für mich geschmissen haben, als ich kurz davor stand, wieder zurückzukehren."

Dass er diesen Absatz mit einem sich kaputt lachenden Smiley beendete, lässt zumindest vermuten, dass es der mittlerweile 46-Jährige mit seinen Comeback-Gedanken nicht so ernst meinte.

Dennoch löste der siebenmalige Super-Bowl-Champion mit seinem Post ein riesiges Echo aus. Viele User ermutigten ihn zu einem Comeback, andere rieten ihm davon ab.