Travis Kelce stellt Hollywood-Karriere in Aussicht - "Will mich in allem versuchen"

Auch, wenn der 34-Jährige nach eigener Aussage noch nicht daran denkt, seine Schuhe an den Nagel zu hängen, hat er zumindest im Hinterkopf bereits Gedanken an die Karriere nach der Karriere.

Travis Kelce ist einer der erfolgreichsten Tight Ends der NFL-Geschichte und greift in Super Bowl LVIII in Las Vegas nach seinem dritten Titelgewinn mit den Kansas City Chiefs in fünf Jahren.

Travis Kelce denkt nach eigener Aussage zwar noch lange nicht an sein Karriereende. Dennoch reißen die Gerüchte über eine Zukunft in Hollywood nicht ab.

"Ich weiß, dass es definitiv Hollywood-Gerüchte da draußen gibt, aber ich habe mich die ganze Saison über nur auf Football konzentriert", wird Kelce von der "Los Angeles Times" zitiert auf die Frage, ob er sich eine Karriere in der Unterhaltungsindustrie vorstellen kann nach seiner aktiven Laufbahn. "Ich werde wahrscheinlich viele Meetings und Gespräche haben, wenn alles erledigt ist."

Kelce räumte darüber hinaus ein, dass er am meisten an Comedy-Filmen interessiert ist, weniger an Dramen oder Actionfilmen. Er wäre jedoch nicht abgeneigt, neue Genres auszuprobieren, da er sich möglicherweise irgendwann "in allem versuchen will".