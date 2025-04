Doch der hat am abgelaufenen 5. Spieltag genau das Gegenteil getan.

In dieser Liga wollen Spieler mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen, um eventuell noch vor Start der Regular Season der NFL einen Rosterspot zu ergattern. So auch Samson Nacua, Bruder von L.A.-Rams-Receiver Puka.

In der NFL ist der Höhepunkt der Offseason am Wochenende mit dem Draft abgeschlossen worden - dagegen läuft die Saison der UFL seit Ende März auf Hochtouren.

Während sich die NFL in der Offseason befindet, befindet sich die Saison der UFL in vollem Gange. Dort ist Samson Nacua, Bruder von Rams-Star Puka, nach einem Spiel besonders negativ aufgefallen.

Das Wichtigste in Kürze

In einem Video ist eine lautstarke Diskussion erkennbar, ohne den Wortlaut genauer identifizieren zu können. Anschließend daran verteilt Nacua eine gewaltige Ohrfeige an den Fan, ehe er mit einem Teamkollegen fluchend vom Platz läuft.

UFL untersucht Vorfall

Der UFL sind die Geschehnisse nicht entgangen. In einem offiziellen Statement ließen sie verlauten, dass der Vorfall untersucht wird.

Samson Nacua spielt seit 2023 in der UFL. Zwischenzeitlich stand er bereits bei den Indianapolis Colts und den New Orleans Saints im Roster - für ein NFL-Spiel in der Regular Season hat es aber noch nicht gereicht.