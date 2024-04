Vor NFL Draft 2024: Commanders überraschen mit Top-Golf - Ganz zur Begeisterung von Drake Maye

Anzeige

Vor dem NFL-Draft ist es normal, dass die Teams einige Talente aus dem College zu Interviews einladen. Die Washington Commanders sorgten nun für einen eher ungewöhnlichen Besuchstermin. Quarterback-Talent Drake Maye zeigt sich begeistert.

Der NFL-Draft steht an. Am Donnerstag den 25. April wählen die NFL Teams ihre Neuzugänge aus dem College. Doch bevor ein Talent beim Draft "gepickt" wird, stehen einige Termine an.

Darunter oft auch die sogenannten "pre-draft visits". Dabei laden die Teams einige der vielversprechenden Talente ein, um sie besser kennenzulernen. Das kann in Form von Interviews oder anderen Aktivitäten geschehen.

Letzteren Weg wählten nun auch die Washington Commanders. Wie "CBS" berichtet, hatte die Franchise in der vergangenen Woche mehr als 20 Draft-Prospects zu Besuch. Ein Teil des Prozesses bestand darin, mit all diesen Spielern "Top-Golf" zu spielen.

Eine eher ungewöhnliche Aktion, die scheinbar durchaus Anklang fand. "Es war einer der coolsten Besuche, den ich gemacht habe", kommentiert Drake Maye die Aktion gegenüber "Omaha Productions". Maye gilt als großes Quarterback-Talent.