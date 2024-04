NFL Draft 2024: J.J. McCarthy in der Quarterback-Analyse

Als frischgebackener National Champion tritt J.J. McCarthy den Gang in die NFL an. Kann er einer Franchise das Sieger-Gen einhauchen?

Kann der National Champion auch in der NFL Erfolge feiern? J.J. McCarthy in der Detail-Analyse.

Hin und wieder ließ McCarthy in seiner Zeit am College seine athletischen Fähigkeiten durchblicken.

Der Youngster bringt - im NFL-Vergleich - durchschnittliche Maße mit. In den Vorbereitungen auf den NFL Combine legte er einige Kilogramm an Gewicht zu.

Vergangene Spielzeit sorgten Verletzungen am Knöchel und im Bein dafür, dass er sich in den ersten Partien "nicht zu 100 Prozent" fit fühlte, wie er auf einer Pressekonferenz sagte. Allerdings scheint die Akte zurzeit geschlossen zu sein. McCarthy konnte die Saison - laut eigener Aussage - beschwerdefrei beenden.

In der Akte des 21-Jährigen finden sich einige Verletzungen. Im Vorfeld der Saison 2022/23 kämpfte er mit Problemen in der Wurfschulter. Die Verletzung wurde konservativ behandelt, eine Operation war nicht nötig.

Über kurze und mittlere Distanzen verteilt er den Ball in der Regel zuverlässig und akkurat. Bei tieferen Pässen schleichen sich ab und an ein paar Ungenauigkeiten in der Platzierung ein.

Mentale Fähigkeiten

Entscheidungsfindung

Ähnlich wie bei Jayden Daniels, gleicht die Evaluation in diesem Bereich einem Stochern im Dunkeln.

Die Michigan-Offensive setzte stark auf ein gut geöltes Laufspiel, McCarthy verteilte die Bälle gut über kurze Distanzen und musste dabei nur selten eine Vielzahl an Reads abarbeiten.

Hin und wieder neigt er dazu, mit seinen Blicken zu sehr an einem Receiver zu kleben. In langen Third-Down-Situationen (die eher selten vorkamen) zeigt er wiederum eine gewisse Abgebrühtheit. In diesen Spielszenen trifft er oft gute Entscheidungen und holt neue First Downs heraus.

Antizipation

Die für die NFL hochrelevante Mitte des Feldes bedient McCarthy häufig und meist mit guter Voraussicht. Enge Fenster attackiert er mit der nötigen Antizipation.

Bei Michigan zeigte er eine gute Chemie mit seinen Receivern und warf den Ball häufig in dem Moment, in dem der Receiver den finalen Richtungswechsel seiner Route setzte.

Abseits von ein paar wenigen Ausnahmen wirft er nur selten "Hochrisiko-Pässe".

Pocket-Verhalten

McCarthy zeigt ein gutes Gefühl für die Pocket. Er navigiert sich selbst gut durch die Pocket und kann sich mit kleineren Bewegungen Zeit verschaffen.

Besonders in Situationen, in denen er in einen Pass-Rhythmus kommt, wirkt er sehr abgeklärt und bleibt lange - auch in kleiner werdenden Pockets - stehen.