Die Washington Commanders haben Rael Enteen, den Vice President of Content, suspendiert. Zuvor tauchte das Video einer Undercover-Journalistin auf.

Die Washington Commanders greifen durch! Der Vice President of Content, Rael Enteen muss gehen. Der Grund sind homophobe und rassistische Äußerungen, die Enteen gegenüber einer Undercover-Journalistin der fragwürdigen "O'Keefe Media Group" in einem Restaurant gegeben hat.

"Die in dem Video verwendete Ausdrucksweise widerspricht unseren Werten in der Commanders-Organisation", sagte ein Sprecher der Commanders in einem Statement. "Wir haben den Mitarbeiter bis zum Abschluss der Ermittlungen suspendiert und werden uns zu diesem Zeitpunkt nicht weiter äußern."

In dem von der Mediengruppe veröffentlichten Video sagt Enteen unter anderem: "Über 50 Prozent unserer Spieler sind religiöse Weiße und Gott sagt: 'F... die Schwulen'. Ihre Interpretation. Das kaufe ich ihnen nicht ab. Ein weiterer großer Teil sind Afroamerikaner mit niedrigem Einkommen, die aus einer Gemeinschaft stammen, die von Natur aus sehr homophob ist."

Im weiteren Verlauf des Videos bezeichnet er einen Großteil der Spieler als "dumm wie die Hölle" und äußert sich außerdem zu Commissioner Roger Goodell und Cowboys-Owner Jerry Jones: