Basketball: FC Bayern löst Vertrag mit ehemaligem NBA-Profi Spencer Dinwiddie auf

Aus persönlichen Gründen verlässt Spencer Dinwiddie die Bayern vorzeitig. Er war schon vor Weihnachten in die USA gereist.

Bittere Nachrichten für den deutschen Meister: Die Basketballer von Bayern München haben den Vertrag mit ihrem Starzugang Spencer Dinwiddie nach nur etwas mehr als zwei Monaten aufgelöst.

Wie der Verein am Sonntagabend mitteilte, wurde diese einvernehmliche Entscheidung aus persönlichen Gründen getroffen. Der 32-jährige Dinwiddie war aufgrund eines schweren Krankheitsfalls in seiner Familie und mit dem Einverständnis der Sportlichen Leitung kurz vor Weihnachten in die USA gereist.