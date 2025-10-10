Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) läuft. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb. Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) läuft in ihrer 60. Spielzeit. Als Titelverteidiger gehen die Basketballer des FC Bayern München in die Saison. Für die Münchner ist sogar der Titel-Hattrick möglich, denn der FC Bayern krönte sich auch schon 2024 zum deutschen Basketball-Meister.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche ein Spiel der BBL im kostenlosen Livestream verfolgen. ran gibt alle wichtigen Informationen zur Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL).

BBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welches Spiel wird live übertragen? Begegnung: Fitness First Würzburg – BMA365 Bamberg

Wettbewerb: BBL

Datum und Uhrzeit: 1. Februar, 16:30 Uhr

Spielort: tectake Arena, Würzburg Würzburg vs. Bamberg: Die BBL live und kostenlos auf Joyn streamen

BBL-Saison 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei? Auch in der BBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Basketball-Spielklasse. Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen? Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Basketball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen? Ja, ausgewählte Spiele der BBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Das Wichtigste zur Basketball-Bundesliga in Kürze Spielplan der BBL

Tabelle der BBL

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen? Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von BBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

