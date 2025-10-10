Anzeige
Basketball-Bundesliga live auf joyn

BBL 2025/26 live: MLP Academics Heidelberg vs. Gladiators Trier - ausgewählte Topspiele jede Woche im Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 06.11.2025
  • 16:00 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) hat begonnen und geht in die 60. Spielzeit. Als Titelverteidiger gehen die Basketballer des FC Bayern München in die neue BBL-Spielzeit.

Für die Münchner ist sogar der Titel-Hattrick möglich, denn der FC Bayern krönte sich auch schon 2024 zum deutschen Basketball-Meister.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche ein Spiel der BBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL).

Mateo Seric (MLP Academics Heidelberg, 21) mit Ball, GER, FC Bayern Basketball vs. MLP Academics Heidelberg, Basketball, easycredit Basketball Bundesliga, 6. Spieltag, Saison 2025 2026, 03.11.2025,...

MLP Academics Heidelberg vs. Gladiators Trier: BBL am 9. November ab 16:30 Uhr im Livestream auf Joyn

Verfolge die Basketball-Bundesliga LIVE auf Joyn.

BBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welches Spiel wird nächste Woche übertragen?

  • Begegnung: MLP Academics Heidelberg vs. Gladiators Trier
  • Wettbewerb: Basketball-Bundesliga, 7. Spieltag
  • Datum und Uhrzeit: Sonntag, 9. November 2025, ab 16:30 Uhr
  • Spielort: SNP Dome, Heidelberg

BBL-Saison 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der BBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Basketball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Basketball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der BBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Das Wichtigste zur Basketball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan der BBL

  • Tabelle der BBL

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von BBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

