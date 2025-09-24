Anzeige
Basketball-Bundesliga

FC Bayern Basketball: Gordon Herbert wollte deutschen EM-Held zum FC nach München zurückholen

  • Aktualisiert: 24.09.2025
  • 16:49 Uhr
  • SID

Isaac Bonga ragte beim EM-Titel der deutschen Basketballer heraus. Eine Rückkehr zum FC Bayern stand offenbar auf der Agenda - scheiterte aber.

Trainer Gordon Herbert vom Basketball-Meister Bayern München schwärmt von EM-Held Isaac Bonga - und hätte ihn gerne zurück an die Isar geholt. Der 25-Jährige sei für ihn "der X-Faktor" der deutschen Nationalmannschaft beim jüngsten Gewinn des EM-Titels gewesen, sagte der Weltmeister-Coach der "Sport Bild". Im EM-Finale gegen die Türkei hatte Bonga mit 20 Punkten überragt.

"Er ist für mich der beste Verteidiger in Europa, das habe ich schon länger gesagt. Und auch seinen Wurf hat er verbessert. Er ist so vielseitig", sagte Herbert, der den jungen Bonga einst schon bei den Frankfurt Skyliners betreut hatte und 2023 mit ihm WM-Gold holte. Schon von 2022 bis 2024 hatte Bonga für die Bayern gespielt. Bevor Herbert im Vorjahr die Münchner übernahm, war der Flügelspieler zum EuroLeague-Rivalen Partizan Belgrad gewechselt.

FC Bayern wollte DBB-Held vor Basketball-EM zurückholen

In diesem Sommer, so verriet Herbert, hätten die Bayern "alles versucht", um Bonga zurück nach München zu holen. Gemeinsam mit dem verletzten Spielmacher Rokas Jokubaitis sei er der Spieler gewesen, "den wir am meisten wollten. Leider vergeblich. Jetzt ist er für mich ein NBA-Spieler. Das hat er sich hundertprozentig verdient."

Bonga hatte zwischen 2018 und 2022 für die Los Angeles Lakers, Washington Wizards und Toronto Raptors gespielt. Zuletzt waren Gerüchte über eine mögliche Rückkehr in die NBA aufgekommen.

