Basketball-EM: Deutschland vs. Schweden heute live - Übertragung im TV, Livestream und im Liveticker
- Aktualisiert: 28.08.2025
- 09:51 Uhr
Das nächste Großturnier steht für die deutschen Basketball-Herren an. Im zweiten Gruppenspiel der Basketball-EM trifft die DBB-Auswahl auf Schweden. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.
Für die deutsche Nationalmannschaft das nächste Turnier-Highlight auf dem Programm: die Basketball-Europameisterschaft. Vom 27. August bis 14. September 2025 wird in Finnland, Lettland, Polen und Zypern die FIBA EuroBasket 2025 ausgetragen.
Bei der letzten Edition des Turniers holte die deutsche Basketball-Nationalmannschaft 2022 die Bronzemedaille. 1993 gelang Deutschland sensationell der erste und bisher letzte EM-Triumph.
Nun gehört das Team mit Dennis Schröder und Franz Wagner neben Frankreich und Serbien erneut zum Favoritenkreis.
Nach dem Auftakt gegen Montenegro steht im zweiten Vorrunden-Spiel das Duell gegen Schweden an.
Wann ist der Anwurf der Partie? Wird das Spiel im Free-TV übertragen? Wo gibt es einen Livestream? Und wo kann man das Duell im Liveticker verfolgen? ran hat alle Informationen zum deutschen Auftakt bei der Basketball-EM gesammelt.
Das Wichtigste zur Basketball-EM
Deutschland vs. Schweden bei der Basketball-EM heute live: Wann ist Anwurf beim Gruppenspiel?
- Spiel: Deutschland vs. Schweden
- Wettbewerb: Basketball-EM, Gruppenphase
- Datum: 29. August 2025
- Uhrzeit: 12:30 Uhr
- Austragungsort: Nokia-areena (Tampere, Finnland)
Basketball-EM heute live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Schweden im Free-TV übertragen?
Ja, RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Auch das Vorrunden-Spiel gegen Schweden wird live auf RTL übertragen.
DBB-Team gegen Schweden heute live: Wird die Basketball-EM im Livestream übertragen?
Ja, MagentaSport zeigt das Spiel kostenlos im Livestream.
Zudem wird die Partie vom Streaming-Anbieter RTL+ übertragen. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
Deutschland vs. Schweden bei der Basketball-EM heute live: Wo finde ich heute einen Liveticker zum Spiel?
Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
Deutschland trifft auf Schweden: Übersicht zur Übertragung des DBB-EM-Spiels
- Begegnung: Deutschland vs. Schweden
- Datum und Uhrzeit: 29. August, 12:30 Uhr
- Trainer: Alex Mumbru (Deutschland), Mikko Riipinen (Schweden)
- Free-TV: RTL
- Livestream: MagentaSport, RTL+
- Liveticker: ran.de, ran-App