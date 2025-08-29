Basketball-EM live
Basketball-EM heute live: Deutschland vs. Großbritannien im TV, Livestream und Liveticker
- Veröffentlicht: 29.08.2025
- 15:52 Uhr
- ran.de
Die Gruppenphase der Basketball-EM ist im vollen Gange. Das DBB-Team ist gut ins Turnier gestartet und möchte gegen Großbritannien den nächsten Schritt machen. ran verrät, wo das Spiel live zu sehen ist.
Für das DBB-Team um Dennis Schröder und Franz Wagner steht das vierte Vorrundenspiel an. Am Montag, 1. September, kommt es zum Duell mit Großbritannien. Das Match startet nachmittags um 15:30 Uhr (im LIVETICKER).
Deutschland ist als Weltranglisten-Vierter ganz klar favorisiert, wenn man bedenkt, dass die Briten nur auf Position 48 zu finden sind.
Kurioserweise führen die Männer von der Insel im direkten Vergleich aber mit 3:2-Siegen. Auch bei den letzten beiden Duellen in den Jahren 2020 und 2021 behielt Großbritannien mit 81:73 und 83:81 die Oberhand.
Bekannte Namen sucht man bei den Briten vergeblich, wohingegen Deutschland auf etablierte NBA-Stars wie Franz Wagner und Denis Schröder bauen kann. Auch im bisherigen Turnierverlauf hat sich der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Teams klar gezeigt.
Auf die einfache Schulter dürfen die Deutschen die Briten allerdings nicht nehmen.
Deutschland vs. Großbritannien bei der Basketball-EM live: Wann ist Anwurf beim vierten Gruppenspiel?
- Spiel: Deutschland vs. Großbritannien
- Wettbewerb: Basketball-EM, Gruppenphase
- Datum: 01. September 2025
- Uhrzeit: 15:30 Uhr
- Austragungsort: Nokia-areena (Tampere, Finnland)
Basketball-EM heute live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Großbritannien im Free-TV übertragen?
Ja, RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft live. Folgerichtig zeigt der Privatsender auch das Match Deutschland - Großbritannien kostenfrei und in voller Länge.
Deutschland vs. Großbritannien live: Wird die Basketball-EM im Livestream übertragen?
Ja, die Partie zwischen Deutschland und Großbritannien ist kostenlos im Livestream zu sehen. Magenta Sport stellt den Stream kostenfrei zur Verfügung. Zudem besteht noch die kostenpflichtete Variante über RTL+.
Deutschland - Großbritannien bei der Basketball-EM: Wo gibt es einen Liveticker zum Spiel?
Einen Live-Ticker zur Partie Deutschland vs. Großbritannien gibt es entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
Deutschland trifft auf Großbritannien: Übersicht zur Übertragung des DBB-EM-Spiels
- Begegnung: Deutschland vs. Großbritannien
- Datum und Uhrzeit: 01. September, 15:30 Uhr
- Trainer: Alex Mumbru (Deutschland), Marc Steutel (Großbritannien)
- Free-TV: RTL
- Livestream: MagentaSport, RTL+
- Liveticker: ran.de, ran-App