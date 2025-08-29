Basketball-EM heute live: Deutschland vs. Großbritannien im TV, Livestream und Liveticker

Deutschland - Großbritannien bei der Basketball-EM: Wo gibt es einen Liveticker zum Spiel?

Basketball-EM heute live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Großbritannien im Free-TV übertragen?

Die Gruppenphase der Basketball-EM ist im vollen Gange. Das DBB-Team ist gut ins Turnier gestartet und möchte gegen Großbritannien den nächsten Schritt machen. ran verrät, wo das Spiel live zu sehen ist.

Für das DBB-Team um Dennis Schröder und Franz Wagner steht das vierte Vorrundenspiel an. Am Montag, 1. September, kommt es zum Duell mit Großbritannien. Das Match startet nachmittags um 15:30 Uhr (im LIVETICKER).

Deutschland ist als Weltranglisten-Vierter ganz klar favorisiert, wenn man bedenkt, dass die Briten nur auf Position 48 zu finden sind.

Kurioserweise führen die Männer von der Insel im direkten Vergleich aber mit 3:2-Siegen. Auch bei den letzten beiden Duellen in den Jahren 2020 und 2021 behielt Großbritannien mit 81:73 und 83:81 die Oberhand.

Bekannte Namen sucht man bei den Briten vergeblich, wohingegen Deutschland auf etablierte NBA-Stars wie Franz Wagner und Denis Schröder bauen kann. Auch im bisherigen Turnierverlauf hat sich der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Teams klar gezeigt.

Auf die einfache Schulter dürfen die Deutschen die Briten allerdings nicht nehmen.