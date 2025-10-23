NBA-Skandal! Coach Chauncey Billups und Heat-Star wohl verhaftet - Liga gibt Statement ab

Paukenschlag in der NBA. Ein Head Coach und ein Starspieler werden von der Polizei festgenommen. Jetzt gibt die Liga ein Statement zum Skandal ab. Im Rahmen von Ermittlungen wegen illegalen Glücksspiels sind laut US-Medienberichten NBA-Head-Coach Chauncey Billups (Portland Trail Blazers) und Profi Terry Rozier (Miami Heat) festgenommen worden. Billups wird nach "ABC"-Informationen mit verbotenen Pokerspielen unter Beteiligung der Mafia in Verbindung gebracht und soll wohl noch am Donnerstag vor den Richter treten. Eine Pressekonferenz mit FBI-Direktor Kash Patel wurde für 10 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) angesetzt.

Anzeige

Anzeige

NBA veröffentlicht Stellungnahme "ESPN"-Insider Shams Charania teilte einige Stunden später auf "X" eine Stellungnahme der NBA: "Wir sind dabei, die heute bekannt gegebenen Anklagen zu prüfen. Terry Rozier und Chauncey Billups werden mit sofortiger Wirkung von ihren Teams beurlaubt, und wir werden weiterhin mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten. Wir betrachten diese Vorwürfe mit größter Ernsthaftigkeit und die Integrität unseres Sports hat für uns weiterhin oberste Priorität." Alles zur NBA-Saison 2025/26 Wie Charania weiter berichtet, wird Assistenztrainer Tiago Splitter als Interimscoach bei den Blazers übernehmen.

Anzeige

Anzeige

Wettskandal in der NBA Gegen Billups, 2004 mit den Detroit Pistons als Spieler NBA-Champion, und Rozier gibt es unterschiedliche Vorwürfe. Die Fälle sollen aber in einem Zusammenhang stehen. Billups wurde in Oregon verhaftet, Rozier in Orlando. Dort hatte Miami am Mittwoch sein Auftaktspiel absolviert, Rozier kam gegen das Team um den deutschen Welt- und Europameister Franz Wagner nicht zum Einsatz. Offiziell eine Entscheidung des Trainers. Verdachtsmomente gibt es schon länger. So hatten Sportwettenanbieter vor dem Spiel der Charlotte Hornets gegen die New Orleans Pelicans am 23. März 2023 verdächtiges Interesse an Roziers Statistiken festgestellt. Daraufhin waren die Wetten auf den damaligen Hornets-Guard gestoppt worden. Im April 2024 wurde Jontay Porter in der NBA wegen Wettbetrugs lebenslänglich gesperrt. Der damalige Spieler der Toronto Raptors soll vertrauliche Informationen an Wettende weitergegeben und selbst auf NBA-Spiele gesetzt haben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen