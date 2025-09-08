Beim DBB-Team wird in den übrigen Spielen der Basketball-EM Alan Ibrahimagic die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen. In einem Statement gab Bundestrainer Alex Mumbru bekannt, wegen der Folgen seiner Erkrankung vorerst in die zweite Reihe zu treten.

Basketball-Bundestrainer Àlex Mumbrú wird die Rolle des Head Coaches für die restlichen EM-Spiele wieder an seinen Assistenten Alan Ibrahimagic übergeben. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) meldete, habe der Spanier diese Entscheidung seinen Spielern und dem Betreuerteam am Montag in einem Meeting mitgeteilt.

Nach seiner Erkrankung war Mumbrú erst am vergangenen Samstag im Achtelfinale gegen Portugal (85:58) auf die Bank zurückgekehrt.

"In den letzten Tagen habe ich erkannt, dass ich körperlich noch nicht so weit bin, dass ich die nötige Energie habe, um das Team während der Spiele aktiv von der Seitenlinie aus zu coachen. Ich habe beschlossen, die Zusammensetzung des Trainerstabs anzupassen und Alan bei den Spielen die Rolle des Head Coaches zu übertragen", sagte Mumbrú in einem Statement.