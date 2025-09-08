Anzeige

Doncic überragt gegen Italien Durch eine Gala des Point Guards waren die Slowenen der deutschen Mannschaft am Sonntag in die Runde der letzten acht gefolgt, gegen Italien (84:77) verbuchte der 26-Jährige 42 Punkte und zehn Rebounds. Damit erzielte er exakt 50 Prozent der slowenischen Punkte. Vor dem Duell am Mittwoch betonte Doncic, dass es auf viele Spieler zu achten gilt. "(Franz) Wagner und (Dennis, d. Red.) Schröder sind hauptsächlich die Motoren. Aber sie haben so viele Waffen."

