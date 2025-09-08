Anzeige
Basketball: Luka Doncic schwärmt von Weltmeister Deutschland: "Sie haben so viele Waffen"

Zahlreiche Titelanwärter sind bei der Basketball-EM 2025 schon vorzeitig gescheitert. Die Slowenen gehören dank eines furios aufspielenden Luka Doncic nicht dazu. Auf den Lakers-Star wartet nun wohl die  höchste Hürde auf dem Weg zum Titel - Deutschland!

Luka Doncic stellt sich im Viertelfinale der Basketball-EM 2025 (Mittwoch, ab 20 Uhr im LIVETICKER) auf eine Mammutaufgabe ein. Der Respekt vor Weltmeister Deutschland ist beim Superstar aus Slowenien enorm.

"Sie spielen unglaublich", sagte der NBA-Profi von den Los Angeles Lakers mit Blick auf das Aufeinandertreffen bei "MagentaSport": "Wir müssen eigentlich ein perfektes Spiel spielen, um sie zu schlagen."

Doncic überragt gegen Italien

Durch eine Gala des Point Guards waren die Slowenen der deutschen Mannschaft am Sonntag in die Runde der letzten acht gefolgt, gegen Italien (84:77) verbuchte der 26-Jährige 42 Punkte und zehn Rebounds. Damit erzielte er exakt 50 Prozent der slowenischen Punkte.

Vor dem Duell am Mittwoch betonte Doncic, dass es auf viele Spieler zu achten gilt. "(Franz) Wagner und (Dennis, d. Red.) Schröder sind hauptsächlich die Motoren. Aber sie haben so viele Waffen."

Deutschland will Fokus nicht nur auf Doncic legen : "Am Ende ist es ein Teamspiel"

Auch die Deutschen stellen sich auf Schwierigkeiten ein. "Man hat natürlich gesehen, dass sie von Luka Doncic leben und seinem Spiel", sagte Assistenztrainer Alan Ibrahimagic zum Auftritt im Achtelfinale, "aber sie sind auch sehr lange zusammen, sehr eingespielt."

Doncic zu stoppen sei "natürlich eine Herausforderung", die deutschen Spieler würden ihn allerdings auch "sehr lange" kennen.

"Am Ende ist es ein Teamspiel. Das heißt, wir müssen die gesamte Mannschaft kontrollieren und uns nicht zu sehr mit ihm beschäftigen, weil er wahrscheinlich auf seine Würfe, auf seine Punkte kommen wird. Am Ende ist es wichtig, einen Punkt mehr zu haben als das Team von Slowenien."

Zum Start der Vorbereitung hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) die Slowenen in Ljubljana und Mannheim jeweils klar geschlagen. Nun kommt es am Mittwoch (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) in Riga/Lettland zum Wiedersehen.

