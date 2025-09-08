Anzeige

8. Polen Die Polen hatten vor der EM eigentlich eher wenige Experten für das Viertelfinale auf den Schirm. Mit einem 105:95-Sieg gegen Slowenien setzte das Team aber gleich im ersten Spiel ein mächtiges Ausrufezeichen. Es folgten zwei eher knappe Siege gegen Israel und Island, ehe die Partien gegen Frankreich und Belgien verloren gingen. Die Polen stemmten sich aber gegen den Negativ-Trend und zogen nach einem völlig verpatzten ersten Viertel gegen Bosnien und Herzegowina am Ende doch noch mit 80:72 ins Viertelfinale ein. Das Team besteht aus zwei Säulen. Dabei handelt es sich zum einen um Monaco-Guard Jordan Loyd, der bei dieser EM auf 23 Punkte im Schnitt kommt. Die zweite Waffe ist der aktuell vereinslose Mateusz Ponitka, der 18 Punkte pro Partie markiert. Die Polen schließen gerne von Downtown ab, jedoch hat die Quote im Turnierverlauf deutlich nachgelassen. Gelingt hier kein Turneround, wird es im Viertelfinale schwierig. Basketball-EM - Marko Pesic schwärmt von DBB-Trio: "Das hat kein Land in Europa"

7. Georgien Die Viertelfinalteilnahme von Georgien gleicht einer kleinen Sensation. Kaum jemand hätte damit gerechnet, dass der Underdog Frankreich mit 80:70 im Halbfinale bezwingen würde. Dies hatte sich schließlich auch weder in den Testspielen vor der EM, die allesamt verloren gingen, noch in der Vorrunde abgezeichnet. Georgien rutschte mit zwei Siegen (gegen Zypern und Spanien) sowie drei Pleiten (gegen Italien, Griechenland und Bosnien und Herzegowina) gerade so ins Achtelfinale. Unterschätzen darf man die Georgier nicht, weil sie in der Regel gut verteidigen und als Team harmonieren. Einen ganz klaren Star hat das Team nicht, verfügt jedoch mit Yoga Bitadze (Toronto Raptors) und Sandro Mamukelashvili (Orlando Magic) über zwei NBA-Profis, die in ihren Klubs mittelgroße Rollen spielen. Die beiden sind mit 16,2 und 14,2 Punkten pro Partie auch die besten Scorer der Georgier. Ein ganz klarer Unterschiedsspieler könnte in der heißen Phase nun aber ein wenig fehlen. Auch von Draußen waren die Georgier nur selten wirklich gefährlich. Wer Frankreich besiegt, muss aber natürlich ernstgenommen werden. Luka Doncic schwärmt von Weltmeister Deutschland: "Sie haben so viele Waffen"

6. Finnland Mit einem 92:86-Sensationssieg gegen Serbien hat Finnland das Ticket fürs Viertelfinale gebucht. Die Finnen ließen sich in der Gruppenphase von den eigenen Fans tragen und trumpften vor allem an der Dreierlinie auf. Zwar finden die K.o.-Spiele nun in Lettland statt, jedoch dürfte der Heimvorteil zumindest ansatzweise bestehen bleiben. Finnland ist mit drei Siegen gut in die EM gestartet, ehe eine knappe Niederlage gegen Litauen (78:81) und eine deutliche Pleite gegen Deutschland (61:91) Zweifel an der Stärke des Teams aufkommen ließen. Klar ist aber, dass die Finnen mit Lauri Markkanen von den Utah Jazz einen sehr starken NBA-Profi haben. Zwar schwebt dieser nicht in Sphären von Luka Doncic oder Giannis Antetokounmpo, jedoch auch nicht sehr weit darunter. Der Forward erzielte bei dieser EM bislang 26 Punkte. Beim zweiten NBA-Profi im Team, Olivier Nkamhoua, der in der Summer League für die Portland Trail Blazers auflief, ist hingegen noch Luft nach oben. Finnland präsentiert sich bislang vor allem in der Offensive stark und kann neben sehr ordentlichen Wurfquoten vor allem auf die Offensiv-Rebounds setzen. In dieser Kategorie sind sie bislang das erfolgreichste Team der EM. Das Problem der Finnen war bislang die Defensive. 82 Gegner-Punkte im Schnitt sind nur der 17.-beste Wert im Turnier.

Finnischer Star mit NBA-Erfahrung: Auch dank Lauri Markkanen stehen die Skandinavier im Viertelfinale © Getty Images

5. Litauen Litauen ist zwar gemäß Weltrangliste nur das sechstbeste europäische Team, jedoch nach Deutschland die zweitbeste verbliebene Nation. Dafür haben die Litauer auch selbst gesorgt, in dem sie Lettland mit 88:79 bezwangen und die Gastgeber-Nation im Achtelfinale aus dem Wettbewerb beförderten. Litauen hat bislang nur gegen Deutschland verloren, war beim 88:107 aber zumindest näher an einem Erfolg dran als die anderen Gegner des DBB-Teams. Die Vorrunden-Erfolge gegen Montenegro und Großbritannien waren deutlich, während es gegen Finnland und Schweden knapper zur Sache ging. Der bekannteste Spieler ist Denver-Nuggets-Center Jonas Valanciunis, der mit seiner Erfahrung und Größe vor allem unter den Körben wichtig ist. Bester Punktsammler der Litauer ist Guard Rokas Jokubaitis (17,3 pro Spiel), der fortan für den FC Bayern München auflaufen wird, den Rest des Turniers jedoch wegen einer Knieverletzung verpassen wird. Litauen hat von allen Teams bislang am meisten Rebounds geholt und trifft auch aus dem Zweipunkte-Bereich zuverlässig. 5,5 erfolgreiche Würfe von Downtown pro Spiel sind aber natürlich etwas dürftig. Hier wird sich das Team noch steigern müssen, um nicht zu berechenbar zu werden. Litauen hat auch nicht den einen Spieler, der ein Match praktisch im Alleingang gewinnen kann.

4. Griechenland Das griechische Team um Giannis Antetokounmpo hat sich zwar im Achtelfinale gegen Israel ein wenig schwer getan, löste aber letztlich verdient das Viertelfinal-Ticket. Zuvor spazierten die Hellenen mit vier Siegen und einer Niederlage durch die Vorrunde. Die einzige Pleite gab es gegen Bosnien und Herzegowina. Bei der 77:80-Niederlage wurde Giannis aber geschont. Selbstredend ist die Schonzeit für den Milwaukee-Bucks-Star inzwischen aber lange vorbei. Der "Greek Freak" gehört zu den besten Spielern der Welt und hat dies bei der EM mit 30 Punkten im Schnitt einmal mehr bewiesen. Es benötigt schon besondere Defense-Skills, um den unfassbar großen und athletischen Top-Star einigermaßen im Zaum zu halten - und selbst dann gelingt das natürlich nicht das ganze Spiel über. Klar ist aber auch, dass Giannis das Turnier nicht alleine gewinnen kann und seine Mitspieler braucht. Die wichtigsten Männer an seiner Seite sind Tyler Dorsey, Dinos Mitoglu und Kostas Sloukas, die allesamt Qualität und Erfahrung mitbringen, bislang aber etwas zu unbeständig performt haben. Keine wirklichen Faktoren waren die Giannis-Brüder Kostas und Thanasis Antetokounmpo. Mit ein wenig mehr Unterstützung für Giannis und einer etwas konzentrierteren Transition-Defense könnte es für die Griechen weit gehen.

Herr der Lüfte: Giannis Antetokounmpo (r.) überragt bei den Griechen wie gewohnt © Alexander Trienitz

3. Slowenien Was Giannis für die Griechen ist, ist Luka Doncic für die Slowenen. Mit 34 Punkten im Schnitt weist der Los-Angeles-Lakers-Star sogar eine noch bessere Quote auf. Beeindruckend war vor allem seine Performance im Achtelfinale gegen Italien. Beim 84:77-Erfolg gegen Italien markierte Doncic 42 Punkte und war somit für 50 Prozent der slowenischen Punkte verantwortlich. Zwar hat Slowenien auch noch andere gute und erfahrene Spieler, jedoch ist die Abhängigkeit von Doncic schon enorm. Dies zeigt auch die Tatsache, dass bislang nur Doncic im Schnitt zweistellig gescort hat. Gerade zu Beginn des Turniers hatte Slowenien auch in der Defense Probleme, weshalb es gegen Polen (95:105) und Frankreich (93:103) auch direkt zwei Niederlagen gab. Seitdem hat das Team jedoch jedes Spiel gewonnen. Slowenien präsentierte sich offensiv vor allem dank Doncic flexibel und gefährlich, muss sich aber im Rückzugsverhalten noch steigern. Im Gegensatz zu Giannis ist der slowenische Top-Star in der Defense auch kein Top-Spieler. Spielt Doncic aber wie gegen Italien, kann Slowenien jedes Team schlagen.

Spielt bei der EM groß auf: Luka Doncic fordert mit den Slowenen nun Deutschland © IMAGO/Beautiful Sports/SID/Wunderl

2. Türkei Die Türkei rangiert im World Ranking an Position 27 und ist damit das am schwächsten positionierte Team aller Viertelfinalisten. Dennoch haben viele Experten die Türken ganz weit oben auf der Rechnung, was mit Blick auf die Ergebnisse auch kein Wunder ist. Das Team überzeugte schon vor der EM und hat beim Turnier selbst bislang alle Spiele gewonnen. Unter anderem besiegten die Türken Lettland zum Auftakt mit 93:73 und Serbien im letzten Gruppenspiel mit 95:90. Überraschenderweise stolperte das Team dann aber fast über Schweden. Nach dem knappen 85:79-Sieg bemängelten die Türken die frühe Ansetzung der Partie am Samstag um 11 Uhr. Nicht fit genug: Bundestrainer Alex Mumbru gibt Chefrolle bei EM an Alan Ibrahimagic ab Der bekannteste Spieler der Türken ist Alperen Sengün, der auch in der NBA eine prägenden Rolle bei den Houston Rockets spielt. Der Center kommt bei der EM bislang auf 22 Punkte, 10,7 Rebounds und 6,5 Assists. Mit Adem Bona von den Philadelphia 76ers ist ein weiterer NBA-Akteur dabei. Hinzu kommen zahlreiche Spieler, die in Griechenland oder der Türkei spielen und in der EuroLeague ganz vorne mitmischen. Mit einer Dreierquote von 45 Prozent sind die Türken bislang die Scharfschützen bei der EM. Wirklich viele Schwächen hat das Team noch nicht offenbart.

1. Deutschland Man kommt nicht daran vorbei, das deutsche Team in die Favoritenstellung zu schieben. Das DBB-Team ist neben der Türkei die einzige Nation, die jedes Spiel gewonnen hat. Beeindruckend ist aber vor allem, dass alle Matches mit 19 Punkten oder mehr an Differenz gewonnen wurden. Dabei gilt es aber zu bedenken, dass der 85:58-Sieg gegen Portugal holpriger war, als es das Ergebnis vermuten ließe. Nach drei sehr durchwachsenen Vierteln stand es vor dem finalen Abschnitt 52:51. Erst dann machte Deutschland mit einem 33:7-Schlussspurt kurzen Prozess.

Einer der Anführer des DBB-Teams: Franz Wagner muss bei der EM ohne seinen verletzen Bruder Moritz auskommen © Bildbyran