Slowenien scheidet bei der Basketball-EM nach der Viertelfinalpleite gegen Deutschland aus. In der Folge ist die Wut auf die Referees groß.

Die deutschen Basketballer hatten am Mittwochabend Grund zur Freude, gelang doch bei der Europameisterschaft der Einzug in das Halbfinale. Der unterlegene Gegner Slowenien war entsprechend enttäuscht – und dazu noch stocksauer über die Schiedsrichter.

Nach Ende der Partie schimpften Spieler, Trainer und die slowenischen Medien über die Leistung der Unparteiischen. Die klare Meinung dabei: Slowenien fühlt sich betrogen. Vor allem im Hinblick auf Superstar Luka Doncic.

Der Lakers-Profi hatte sich bereits früh in der Partie vier persönliche Fouls eingehandelt - das erste dabei schon nach zwei Minuten – und war dadurch limitiert in seinen Möglichkeiten.

"Das sollte in einem Viertelfinale wirklich nicht passieren, er hätte eine Verwarnung geben sollen. Wir spielen um ein Halbfinale, ich weiß wirklich nicht, wie sie diese Entscheidung getroffen haben", echauffierte er sich im Anschluss.