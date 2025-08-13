Basketball-EM
- Aktualisiert: 11.09.2025
- 08:34 Uhr
Die Basketball-EM 2025 ist in vollem Gang. Weltmeister Deutschland peilt eine Medaille an. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Spiele live im TV, Stream und Ticker verfolgen könnt.
Die Basketball-EM 2025 läuft seit dem 27. August und endet mit dem Finale am 14. September 2025.
Auf ran.de finden Sie alle Informationen zu Free-TV-Übertragungen, Livestreams, Liveticker und Highlights. Verfolgen Sie die deutsche Nationalmannschaft mit Dennis Schröder und Franz Wagner bei der Finalrunde in Riga (Lettland).
Hier gibt’s alles zu Spielplan, Übertragungen und Tickets!
Inhalt
- Wo läuft die Basketball-EM 2025 heute? Free-TV und Livestream im Überblick
- Basketball-EM 2025 Spielplan: Deutschland in Gruppe B und in der K.o.-Phase
- Basketball-EM, Spielplan
- Deutschland bei der Basketball-EM 2025: Kader und Ziele
- Basketball-EM 2025 live: Tickets für Tampere und Riga
- Finalrunde und Finale der Basketball-EM 2025
- FAQ: Häufig gestellte Fragen zur Basketball-EM 2025
Wo läuft die Basketball-EM 2025 heute? Free-TV und Livestream im Überblick
Die EuroBasket 2025 begeistert Fans in vier Ländern (Finnland, Lettland, Polen, Zypern) mit Top-Teams wie Deutschland, Serbien und Frankreich.
Hier sind Ihre Übertragungsoptionen:
Free-TV: RTL überträgt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, ausgewählte K.o.-Spiele und das Finale live.
Livestream:
- ran.de und Joyn: Kostenlose Highlights zu ausgewählten Spielen.
- RTL+: Livestreams der Deutschland-Spiele und ausgewählter Partien (kostenpflichtig).
- MagentaSport: Alle 76 Spiele der EM live, Deutschland-Spiele kostenlos, weitere Spiele im Abo (ab 4,95 €/Monat)
. Liveticker: Echtzeit-Updates, Statistiken und Highlight-Videos zu allen Spielen auf ran.de.
Basketball-EM 2025 Spielplan: Deutschland in Gruppe B und in der K.o.-Phase
Die EM läuft seit dem 27. August 2025. Deutschland schloss die Gruppenphase mit fünf Siegen in fünf Spielen als Gruppensieger ab. In Gruppe B mussten sich Montenegro, Schweden, Litauen, Großbritannien und Finnland dem DBB-Team geschlagen geben. Im Viertelfinale wartete Slowenien, welches man mit 99:91 bezwingen konnte.
Nun steigt das Halbfinale gegen Finnland.
- 27. August 2025, 15:30 Uhr: Deutschland vs. Montenegro
- 29. August 2025, 12:30 Uhr: Deutschland vs. Schweden
- 30. August 2025, 12:30 Uhr: Deutschland vs. Litauen
- 1. September 2025, 15:30 Uhr: Deutschland vs. Großbritannien
- 3. September 2025, 19:30 Uhr: Deutschland vs. Finnland
- 6. September 2025, 14:15 Uhr: Deutschland vs. Portugal (Achtelfinale)
- 10. September, 20:00 Uhr: Deutschland vs. Slowenien (Viertelfinale)
- 12. September, 16:00 Uhr: Deutschland vs. Finnland (Halbfinale) - im Liveticker
Externer Inhalt
Basketball-EM, Spielplan
Deutschland bei der Basketball-EM 2025: Kader und Ziele
Unter dem neuen Bundestrainer Álex Mumbrú zielt Weltmeister Deutschland auf eine Medaille. Der Kader umfasst NBA-Stars wie Dennis Schröder (Sacramento Kings), Franz Wagner und Tristan Da Silva (Orlando Magic), sowie Weltmeister wie Isaac Bonga, Andreas Obst und Johannes Voigtmann.
Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder) fehlt wegen Achillessehnenproblemen.
Basketball-EM 2025 live: Tickets für Tampere und Riga
Tickets für die Finalrunde in Riga (Xiaomi Arena) sind über die offizielle FIBA-Plattform (fiba.basketball) erhältlich.
Basketball-EM: So kommt ihr an Tickets für die EuroBasket 2025
Finalrunde und Finale der Basketball-EM 2025
Die Finalrunde (Achtelfinale bis Finale) findet in Riga (Lettland) statt. Das Achtelfinale beginnt am 6. September 2025, das Finale am 14. September 2025 um 21:00 Uhr (MESZ). RTL überträgt ausgewählte K.o.-Spiele und das Finale im Free-TV, MagentaSport alle Spiele live. Auf ran.de gibt’s Liveticker, Highlights und Analysen.
FAQ: Häufig gestellte Fragen zur Basketball-EM 2025
Welcher Sender überträgt die Basketball-EM 2025? RTL zeigt Deutschland-Spiele, K.o.-Spiele und das Finale im Free-TV. MagentaSport überträgt alle Spiele live.
Wo kann ich die Basketball-EM kostenlos streamen? Deutschland-Spiele kostenlos auf MagentaSport, Highlights auf ran.de.
Wann spielt Deutschland bei der EM 2025? Erstes Spiel am 27. August 2025 gegen Montenegro um 15:30 Uhr.
Wo gibt es Tickets für die EM 2025? Über fiba.basketball oder DBB-Fanreisen (fans.basketball-bund.de).
Wer sind die Favoriten der EM 2025? Deutschland, Serbien, Frankreich und Spanien zählen zu den Top-Teams
