Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist im EM-Halbfinale gegen Finnland gefordert. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Für die DBB-Auswahl geht es bei der Europameisterschaft 2025 nun endgültig in die heiße Phase. Nach dem 99:91-Sieg gegen Slowenien im Viertelfinale ist eine Medaille nun zum Greifen nahe.

Im Halbfinale trifft das Team um Franz Wagner und Dennis Schröder am Freitag, den 12. September 2025, auf Finnland (ab 16:00 Uhr im Liveticker).

Gegen Slowenien musste Deutschland lange kämpfen, hatte vor allem in der Defensive lange Probleme, erst im letzten Viertel konnte das DBB-Team ein wenig davonziehen und den Sieg perfekt machen.

Finnland setzte sich indes im "Duell der Überraschungsteams" recht ungefährdet mit 93:79 gegen Georgien durch.

Übrigens: Bereits in der Gruppenphase trafen Deutschland und Finnland aufeinander. Dort gelang Schröder und Co. ein deutlicher 91:61-Sieg. Über ein ähnliches Endergebnis dürften sich die deutschen Fans sicherlich freuen.