Basketball-EM
Deutschland vs. Finnland live: Basketball-EM 2025 - Übertragung des Halbfinals im TV, Livestream und Liveticker
- Veröffentlicht: 11.09.2025
- 11:43 Uhr
Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist im EM-Halbfinale gegen Finnland gefordert. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.
Für die DBB-Auswahl geht es bei der Europameisterschaft 2025 nun endgültig in die heiße Phase. Nach dem 99:91-Sieg gegen Slowenien im Viertelfinale ist eine Medaille nun zum Greifen nahe.
Im Halbfinale trifft das Team um Franz Wagner und Dennis Schröder am Freitag, den 12. September 2025, auf Finnland (ab 16:00 Uhr im Liveticker).
Gegen Slowenien musste Deutschland lange kämpfen, hatte vor allem in der Defensive lange Probleme, erst im letzten Viertel konnte das DBB-Team ein wenig davonziehen und den Sieg perfekt machen.
Finnland setzte sich indes im "Duell der Überraschungsteams" recht ungefährdet mit 93:79 gegen Georgien durch.
Übrigens: Bereits in der Gruppenphase trafen Deutschland und Finnland aufeinander. Dort gelang Schröder und Co. ein deutlicher 91:61-Sieg. Über ein ähnliches Endergebnis dürften sich die deutschen Fans sicherlich freuen.
Das Wichtigste in Kürze
ran fasst alle Infos zum Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland zusammen.
Halbfinale - Deutschland vs. Finnland bei der Basketball-EM: Wann ist Anwurf?
- Begegnung: Deutschland vs. Finnland
- Wettbewerb: Basketball-EM 2025; Halbfinale
- Datum: 12. September 2025
- Uhrzeit: 16:00 Uhr
- Austragungsort: Xiaomi Arēna (Riga, Lettland)
Externer Inhalt
Basketball-EM: Wird die Partie zwischen Deutschland und Finnland live im Free-TV gezeigt?
Ja, RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Auch das Halbfinale des DBB-Teams gegen Finnland wird live auf RTL übertragen.
Basketball-EM: Gibt es zu Deutschland vs. Finnland einen Livestream?
Ja, die Partie Deutschland vs. Finnland wird bei Magenta Sport im kostenlosen Live-Stream gezeigt. Zudem überträgt der Streaming-Anbieter RTL+. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
DBB-Team gegen Finnland bei der Basketball-EM live: Wo finde ich einen Liveticker?
Einen Live-Ticker zum Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland gibt es wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
Deutschland vs. Finnland live: Übersicht zur Übertragung des EM-Spiels
- Begegnung: Deutschland vs. Finnland
- Datum und Uhrzeit: 12. September 2025, 16:00 Uhr
- Trainer: Alex Mumbru und Alan Ibrahimagic (Deutschland), Lassi Tuovi (Finnland)
- Free-TV: RTL
- Livestream: Magenta Sport, RTL+
- Liveticker: ran.de, ran-App