Basketball-EM 2025 live: Deutschlands mögliche Gegner im Finale - der Turnierbaum der K.o.-Phase

Das DBB-Team steht bei der Basketball-EM 2025 in Lettland nach einem Arbeitssieg über Slowenien im Halbfinale. Auch der Gegner steht mit Finnland schon fest. Auf wen könnte Deutschland im möglichen Finale treffen?

Bei der Basketball-EM 2025 in Lettland, Finnland, Zypern und Polen geht es nun in die heiße Phase und auch die deutsche Nationalmannschaft ist noch mit dabei im Kampf um den Titel.

Zuletzt kämpfte sich das DBB-Team im Viertelfinale gegen Slowenien nach starkem Finish mit 99:91 in die Runde der letzten Vier und darf weiter vom EM-Triumph träumen.

Im Halbfinale bekommen es die DBB-Stars um Kapitän Dennis Schröder mit Finnland zu tun.

ran zeigt nun den möglichen Weg Deutschlands bis ins Finale bei der Basketball-EM 2025.