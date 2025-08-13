Anzeige
Basketball-EM

Basketball-EM 2025 live: Free-TV-Übertragung und Livestreams - Spielplan, Deutschland-Gegner und vieles mehr

  • Aktualisiert: 18.08.2025
  • 08:53 Uhr
  • ran.de

Die Basketball-EM 2025 steht an. Der amtierende Weltmeister Deutschland peilt eine Medaille an. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Spiele live im TV, Stream und Ticker verfolgen könnt.

Die Basketball-EM 2025 startet am 27. August und endet mit dem Finale am 14. September 2025.

Auf ran.de finden Sie alle Informationen zu Free-TV-Übertragungen, Livestreams, Liveticker und Highlights. Verfolgen Sie die deutsche Nationalmannschaft mit Dennis Schröder und Franz Wagner in Tampere (Finnland) und die Finalrunde in Riga (Lettland). Von der Gruppenphase bis zum Finale – hier gibt’s alles zu Spielplan, Übertragungen und Tickets!

Anzeige
Anzeige

Inhalt

Wo läuft die Basketball-EM 2025? Free-TV und Livestream im Überblick

Die EuroBasket 2025 begeistert Fans in vier Ländern (Finnland, Lettland, Polen, Zypern) mit Top-Teams wie Deutschland, Serbien und Frankreich.

Hier sind Ihre Übertragungsoptionen:

Free-TV: RTL überträgt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, ausgewählte K.o.-Spiele und das Finale live.

Livestream:

  • ran.de und Joyn: Kostenlose Highlights zu ausgewählten Spielen.
  • RTL+: Livestreams der Deutschland-Spiele und ausgewählter Partien (kostenpflichtig).
  • MagentaSport: Alle 76 Spiele der EM live, Deutschland-Spiele kostenlos, weitere Spiele im Abo (ab 4,95 €/Monat)

. Liveticker: Echtzeit-Updates, Statistiken und Highlight-Videos zu allen Spielen auf ran.de.

Anzeige
Anzeige

Basketball-EM 2025 Spielplan: Deutschland in Gruppe B

Die EM startet am 27. August 2025 mit der Gruppenphase. Deutschland spielt in Gruppe B in Tampere (Finnland) gegen Montenegro, Schweden, Litauen, Großbritannien und Finnland. Die besten vier Teams jeder Gruppe erreichen die nächste Runde in Riga. Hier die Spiele der deutschen Mannschaft (MESZ):

  • 27. August 2025, 15:30 Uhr: Deutschland vs. Montenegro
  • 29. August 2025, 12:30 Uhr: Deutschland vs. Schweden
  • 30. August 2025, 12:30 Uhr: Deutschland vs. Litauen
  • 1. September 2025, 15:30 Uhr: Deutschland vs. Großbritannien
  • 3. September 2025, 19:30 Uhr: Deutschland vs. Finnland

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Deutschland bei der Basketball-EM 2025: Kader und Ziele

Unter dem neuen Bundestrainer Álex Mumbrú zielt Weltmeister Deutschland auf eine Medaille. Der Kader umfasst NBA-Stars wie Dennis Schröder (Sacramento Kings), Franz Wagner und Tristan Da Silva (Orlando Magic), sowie Weltmeister wie Isaac Bonga, Andreas Obst und Johannes Voigtmann.

Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder) fehlt wegen Achillessehnenproblemen.

Basketball-EM 2025: Tickets für Tampere und Riga

Tickets für die Gruppenphase in Tampere (Nokia Arena) und die Finalrunde in Riga (Xiaomi Arena) sind über die offizielle FIBA-Plattform (fiba.basketball) erhältlich.

Basketball-EM: So kommt ihr an Tickets für die EuroBasket 2025

Anzeige

Finalrunde und Finale der Basketball-EM 2025

Die Finalrunde (Achtelfinale bis Finale) findet in Riga (Lettland) statt. Das Achtelfinale beginnt am 6. September 2025, das Finale am 14. September 2025 um 21:00 Uhr (MESZ). RTL überträgt ausgewählte K.o.-Spiele und das Finale im Free-TV, MagentaSport alle Spiele live. Auf ran.de gibt’s Liveticker, Highlights und Analysen.

Anzeige

FAQ: Häufig gestellte Fragen zur Basketball-EM 2025

Welcher Sender überträgt die Basketball-EM 2025? RTL zeigt Deutschland-Spiele, K.o.-Spiele und das Finale im Free-TV. MagentaSport überträgt alle Spiele live.

Wo kann ich die Basketball-EM kostenlos streamen? Deutschland-Spiele kostenlos auf MagentaSport, Highlights auf ran.de.

Wann spielt Deutschland bei der EM 2025? Erstes Spiel am 27. August 2025 gegen Montenegro um 15:30 Uhr.

Wo gibt es Tickets für die EM 2025? Über fiba.basketball oder DBB-Fanreisen (fans.basketball-bund.de).

Wer sind die Favoriten der EM 2025? Deutschland, Serbien, Frankreich und Spanien zählen zu den Top-Teams

Mehr News und Videos zum Basketball
NBA, Basketball Herren, USA Orlando Magic at Memphis Grizzlies Mar 28, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Orlando Magic forward Franz Wagner (22) shoots a 3-pointer during the first half against the Me...
News

NBA in Berlin: So kommt man an Tickets für das Deutschland-Game

  • 18.08.2025
  • 08:46 Uhr
Olympische Spiele Paris 2024 Basketball Paris 06.08.2024 Viertelfinale Männer Herren Deutschland (GER) - Griechenland (GRE) Dennis Schröder Schroeder (Deutschland, No.17) Schröder Schroder Jubel Da...
News

Basketball-EM: So kommt ihr noch an Karten

  • 18.08.2025
  • 08:45 Uhr
In Riga legte Doncic 26 Punkte auf
News

Nach Schrecksekunde: Entwarnung bei Doncic

  • 17.08.2025
  • 17:38 Uhr
Franz Wagner im Supercup-Finale
News

Deutsche Basketballer: Spiel verloren, Zuversicht gewonnen

  • 17.08.2025
  • 05:57 Uhr
Franz Wagner (l.) im Duell mit Serbiens Nikola Jovic
News

Supercup-Finale: DBB-Team verpasst Überraschung

  • 16.08.2025
  • 22:54 Uhr
In Riga legte Doncic 26 Punkte auf
News

In EM-Test: Doncic angeschlagen vom Feld

  • 16.08.2025
  • 20:18 Uhr
Franz Wagner im Supercup-Halbfinale gegen die Türkei
News

Wagner selbstkritisch vor Supercup-Finale

  • 16.08.2025
  • 06:15 Uhr
Deutschlands Kapitän Dennis Schröder
News

DBB-Stars quälen sich ins Supercup-Finale

  • 15.08.2025
  • 20:31 Uhr
Diesmal getrennt: Moritz (l.) und Franz Wagner (r.).
News

Nationalmannschaft: Franz Wagner vermisst Bruder Moritz

  • 14.08.2025
  • 09:59 Uhr
Die Celtics um Jaylen Brown werden verkaufr
News

NBA: Milliarden-Verkauf der Boston Celtics genehmigt

  • 14.08.2025
  • 07:46 Uhr