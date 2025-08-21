Dennis Schröder fühlt sich in Deutschland nicht so wertgeschätzt wie Dirk Nowitzki. Das habe nicht nur mit seiner Hautfarbe zu tun.

Nach Dirk Nowitzki durfte im vergangenen Sommer auch Dennis Schröder als erst zweiter Basketballer überhaupt die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele tragen.

Im Interview mit dem "Stern" blickt der deutsche NBA-Star darauf zurück. "Das ist das Beste, was mir bisher in meinem Leben als Sportler passiert ist", erzählt Schröder: "Und das in Zeiten, wo der Rassismus zunimmt."

Als Jugendlicher habe er Nowitzki als Fahnenträger bei den Olympischen Spielen in Peking bewundert: "Damals dachte ich: Wie cool, eine größere Wertschätzung kann es nicht geben."

Der 31-Jährige sieht sich selbst mittlerweile jedoch anders wahrgenommen: "Es ist eine große Ehre, aber es wird bei mir niemals so sein wie bei Dirk. Ich werde in diesem Land nicht die gleiche Liebe bekommen, weil ich dunkelhäutig bin. "