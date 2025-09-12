Anzeige
Basketball-EM

Finale der Basketball-EM 2025 live: Übertragung im TV, Livestream - wann findet das Endspiel statt?

  • Veröffentlicht: 12.09.2025
  • 17:49 Uhr
  • ran.de

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht im EM-Finale. Wann findet das Endspiel der EuroBasket statt? So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Die Basketball-EM 2025 steuert auf ihren Höhepunkt zu: Das Finale am Sonntag, 14. September, in der Xiaomi Arena in Riga krönt den neuen Europameister.

Die Final Four mit Deutschland, Finnland, Türkei und Griechenland versprach schon Hochspannung, doch die Final-Paarung steht erst nach den Halbfinals fest. Deutschland setzte sich im ersten Halbfinale gegen Finnland durch. Der Finalgegner wird am Abend im EM-Kracher zwischen Griechenland und der Türkei ermittelt.

Wo seht ihr das Basketball-EM-Finale 2025 live im Free-TV oder Stream? Um wie viel Uhr findet das Endspiel statt? Hier alle Infos zu Übertragung, Sendezeiten und Highlights.

ran fasst alle Infos zum Finale zusammen.

Finale bei der Basketball-EM 2025: Wann findet das Endspiel statt?

  • Datum: 14. September 2025
  • Uhrzeit: 20 Uhr
  • Begegnung: Deutschland vs. Griechenlnd/Türkei
  • Austragungsort: Xiaomi Arēna (Riga, Lettland)
  • Wettbewerb: Basketball-EM 2025; Finale
Basketball-EM heute live: Wird das Finale im Free-TV gezeigt?

Ja, RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Auch das Endspiel des DBB-Teams um den Titel wird live auf RTL übertragen.

Externer Inhalt

EM-Finale live: Gibt es einen Livestream?

Ja, das Endspiel wird bei Magenta Sport im kostenlosen Live-Stream gezeigt.

Zudem überträgt der Streaming-Anbieter RTL+. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Gibt es zum Basketball-EM-Finale einen Liveticker?

Einen Live-Ticker zum Finale gibt es wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Warum ihr das Basketball-EM-Finale 2025 nicht verpassen dürft

Deutsche Titelhoffnung: Dennis Schröder und Franz Wagner und Co. könnten Geschichte schreiben.

NBA-Stars live: Von Giannis Antetokounmpo bis Alperen Şengün – Weltklasse garantiert.

Krönung der Nationalhelden: Dennis Schröder könnte seine beeindruckende DBB-Vita mit dem EM-Titel krönen - oder holen Giannis Antetokounmpo oder Alperen Sengun den langersehnten Titel für ihre Basketball-verrückten Nationen?

Live-Action: ran.de bietet Liveticker, Highlights und Analysen im Nachgang.

Finale der EuroBasket 2025: Übersicht zur Übertragung des EM-Spiels

  • Begegnung: Deutschland vs. Griechenland/Türkei
  • Datum und Uhrzeit: 12. September 2025, 16:00 Uhr
  • Trainer: Alex Mumbru und Alan Ibrahimagic (Deutschland), tbd
  • Free-TV: RTL
  • Livestream: Magenta Sport, RTL+
  • Liveticker: ran.de, ran-App
