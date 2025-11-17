Nur noch knapp ein Jahr lang wird Adidas die deutschen Fußballer ausrüsten. Doch jetzt steht das Unternehmen vor einem Deal mit einem anderen deutschen Verband. Diese Nachricht schockte im März des vergangenen Jahres die deutsche Sportwelt: Nach mehr als 70 Jahren trennen sich die Wege des Deutschen Fußball-Bundes und des Sportartikel-Riesen Adidas. Statt mit den ikonischen drei Streifen wird das DFB-Team ab 2027 mit Klamotten des US-Giganten Nike auflaufen. Die eine Seite war empört, die andere verwies auf die wirtschaftlichen Zahlen, schließlich bot Nike laut Medienberichten 100 Millionen Euro pro Jahr und damit angeblich doppelt so viel wie der Konkurrent.

Doch jetzt bahnt sich ein anderer spektakulärer Deal um Adidas und eine deutsche Nationalmannschaft an. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, wird das Unternehmen aus Herzogenaurach bereits ab 1. Januar 2026 die deutschen Basketballer und Basketballerinnen ausrüsten. Demnach löst Adidas den chinesischen Hersteller Peak ab, dessen Vertrag mit dem Deutschen Basketball Bund Ende des Jahres ausläuft. Mit Trikots der Chinesen feierte die DBB-Auswahl um Dennis Schröder unter anderem die Titel bei der WM 2023 und der EM 2025.

