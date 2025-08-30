Das DBB-Team gewinnt auch sein drittes Spiel bei der Europameisterschaft. Dabei wird Dennis Schröder jedoch rassistisch beleidigt, was er nach der Partie öffentlich macht. Auch der Verband reagiert. Weltmeisterkapitän Dennis Schröder ist während des dritten EM-Vorrundspiels gegen Litauen von gegnerischen Fans rassistisch beleidigt worden. Der DBB reagierte prompt. "Zur Halbzeit haben sie leider Affengeräusche gemacht. Das kann ich nicht akzeptieren", sagte der Spielmacher der deutschen Basketballer nach dem 107:88 (55:47)-Sieg in Tampere/Finnland bei "MagentaSport", "Rassismus sollte nicht hierhin gehören." Grundsätzlich habe eine "geile Atmosphäre" geherrscht, "die Fans reisen immer mit", sagte Schröder über die Litauer. Aber zwei fielen aus der Rolle und wurden nach Hinweisen des deutschen Staffs aus der Halle geworfen. "Es gehört einfach nicht zu diesem Sport. Ich kriege das zum ersten Mal heute mit", so Schröder, "das ist traurig."

Dennis Schröder "aufs Schlimmste rassistisch beleidigt" Der Deutsche Basketball Bund verurteilte die rassistischen Anfeindungen aufs Schärfste und stellte sich hinter seinen Kapitän. In einer offiziellen Mitteilung von DBB-Präsident Ingo Weiss heißt es: "Wir mussten heute leider feststellen, dass unser Kapitän Dennis Schröder beim Gang in die Halbzeitpause von einigen litauischen Fans mit Affenrufen begleitet und somit aufs Schlimmste rassistisch beleidigt wurde. Das ist für uns in keinster Weise akzeptabel."

Und: "So etwas hat nirgendwo etwas zu suchen und ganz sicher nicht im bunten, vielfältigen und offenen Basketball. Wir stehen voll hinter Dennis, können seine große Bestürzung verstehen und werden nachhaltig beim Veranstalter intervenieren, dass solche Vorkommnisse hier nicht mehr passieren."

