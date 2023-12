Anzeige

Nach seinem Herzstillstand steht Bronny James, Sohn von NBA-Star LeBron, kurz der Rückkehr ins Training. Für das Comeback in einem College-Spiel würde sich sein Vater freinehmen.

Von Marcel Schwenk

Bei einer Trainingseinheit erlitt Bronny James, Sohn von NBA-Star LeBron James, im Juli einen Herzstillstand. Untersuchungen ergaben einen angeborenen Herzfehler beim USC-Guard, der daraufhin mehrere Monate pausieren musste.

Nun steht seine Rückkehr auf den Court aber unmittelbar bevor. "Die Herzspezialisten haben ihn freigegeben, was großartig ist und jetzt geht es darum, ihn nächste Woche hoffentlich wieder auf den Platz zu bringen, damit er mit der Mannschaft unter Vollkontakt trainieren kann", so Coach Andy Enfield nach der Einheit am Donnerstag.

Die Freude über das näher rückende Comeback brachte ein Sprecher der Familie zum Ausdruck, der von mehreren US-Medien zitiert wird.

"Die Familie James möchte sich bei dem unglaublichen medizinischen Team, der gesamten USC-Gemeinschaft und vor allem bei den unzähligen Freunden, der Familie und den Fans für ihre Liebe und Unterstützung bedanken. Kämpft weiter!", sagte er.

Vater LeBron, der mit seinen Los Angeles Lakers in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit 110:133 gegen die Oklahoma City Thunder verlor, stellte nach seiner Partie bereits klar, dass er das erste Spiel seines Sohnes keinesfalls verpassen werde, falls sein Team an demselben Tag antreten müsste.