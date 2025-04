Dennis Schröder: In der Achterbahn durch die NBA

Die NBA-Playoffs am kommenden Samstag und Sonntag live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der-App

In den Play-offs kann der Deutsche für die Detroit Pistons , die ihn Anfang Februar kurz vor Transferschluss geholt hatten, zu einem Trumpf werden. "Ich betrachte mich jetzt als einen Veteranen. Ich bin 31 Jahre alt. Ich kann viel in dieses Team einbringen, indem ich dafür sorge, dass die jungen Spieler die richtigen Dinge tun und nicht die falschen. Und dass sie sich auch um die richtigen Dinge kümmern, um das Team besser zu machen", sagte Schröder.

In einem Paralleluniversum entspannt Dennis Schröder mit Ehefrau Ellen längst auf Heimaturlaub in Braunschweig, vielleicht planscht er auch mit den Kindern am Strand. Wahrlich hätte diese wilde Saison, in welcher der Basketball-Weltmeister kreuz und quer durch die USA geschickt wurde, ganz anders verlaufen können. Doch plötzlich kämpft Schröder sogar um die NBA -Meisterschaft - und einen neuen Vertrag.

Dennis Schröder hat ein wildes NBA-Jahr hinter sich, mehrfach wurde der Basketball-Weltmeister quer durch die USA geschickt. Und am Ende landete er mit den Detroit Pistons doch noch in den Play-offs.

Detroit schwärmt von Schröder

Der Kopf der Gold-Helden von Manila ist mittlerweile angekommen bei den Pistons, einem in den Vorjahren chronisch schlechten NBA-Team, mit dem er ab Samstag (Ortszeit) in der ersten Runde der Play-offs die favorisierten New York Knicks fordert. "Er passt perfekt zu unserer Identität, er verkörpert all das", schwärmte Detroits Star-Spielmacher Cade Cunningham, als dessen Back-up Schröder geholt wurde.

Zwar steht Schröder in Detroit in Sachen Punkteausbeute (10,8) und Dreierquote (30,2 Prozent) bislang etwas hinter seinem Karriereschnitt (13,9/34,2 Prozent) zurück, aber trotzdem ist er mit seiner Schnelligkeit und Führungsstärke von der Bank enorm wichtig. "Wenn die Lichter am hellsten sind und die Bühne am größten ist, findet er einen Weg zu liefern. Ich bin dankbar, dass wir ihn haben", sagte sein Trainer J.B. Bickerstaff.