Dennis Schröder verspürt keinen Druck: "Basketball ist mein Hobby"

Basketball-Europameister Dennis Schröder kennt keinen Druck. Zumindest nicht im sportlichen Bereich.

"Basketball ist mein Hobby. Ich spiele, um meine Familie zu ernähren", sagte der Neuzugang der Sacramento Kings am Medientag des NBA-Klubs: "Druck gibt es, wenn dein Vater stirbt, wenn du 15 bist und dafür sorgen musst, dass Essen auf dem Tisch steht."

Schröder war im Sommer von den Detroit Pistons nach Kalifornien gewechselt, anschließend holte der Point Guard mit dem Nationalteam zwei Jahre nach WM- auch EM-Gold.

"Ich genieße Basketball, gebe alles, was ich habe. Wenn es nicht läuft, muss ich an mir arbeiten", so Schröder, doch er spüre "niemals Druck. Im Basketball gibt es keinen Druck für mich."