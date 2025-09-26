Anzeige
Basketball

NBA: Los Angeles Lakers verlängern mit Head Coach JJ Redick

  • Aktualisiert: 26.09.2025
  • 06:50 Uhr
  • SID
Article Image Media
© AFP/GETTY IMAGES /SID/Katelyn Mulcahy

Die Los Angeles Lakers gehen mit Head Coach JJ Redick in die Zukunft. Die Franchise aus Kalifornien gab die Vertragsverlängerung mit dem 41-Jährigen bekannt.

Die Los Angeles Lakers aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA setzen weiter langfristig auf ihren Head Coach JJ Redick.

Das Team des deutschen Profis Maximilian Kleber informierte bei der Saisoneröffnungspressekonferenz über die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 41-Jährigen, gab aber keine Details über die neue Laufzeit bekannt. Redick hatte 2024 einen Vierjahresvertrag unterzeichnet, die neue Vereinbarung soll laut "ESPN" "mehrere Jahre" umfassen.

Die Lakers waren in der Vorsaison in der ersten Play-off-Runde ausgeschieden. In diesem Jahr wollen sie mit ihren Stars LeBron James und Luka Doncic den Titel ins Visier nehmen.

"Wir halten ihn für einen besonderen Trainer", sagte General Manager Rob Pelinka: "Wir wollten klarstellen, dass wir daran glauben, dass wir uns darauf konzentrieren und dass unsere Spieler sich in dieser Richtung weiterentwickeln werden. Ich denke, eine langfristige Planung ist hilfreich, wenn wir dieses Team aufbauen und vorankommen."

