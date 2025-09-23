Anzeige
Basketball

NBA: Kevin Durant verhinderte Reunion mit Golden State Warriors

  • Veröffentlicht: 23.09.2025
  • 10:30 Uhr
  • Julian Erbs

In einem Blockbuster-Trade wechselte Kevin Durant von den Phoenix Suns zu den Houston Rockets. Nun erklärt er, welche Reunion er mit Hilfe seines Beraters verhindern konnte.

Kurz vor Beginn seiner ersten Saison bei den Houston Rockets bestätigte Superstar Kevin Durant ein Gerücht, das bereits seit Monaten die Runde machte.

Beim "Game Plan Sports Business Summit" in Los Angeles erklärte Durant, dass er zusammen mit seinem Geschäftspartner Rich Kleiman einen möglichen Trade verhinderte, der ihn kurz vor der Trade-Deadline im Februar von den Phoenix Suns zurück zu den Golden State Warriors gebracht hätte.

"Ich habe mitbekommen, dass Golden State rund um die Deadline ein Thema war. Doch da kam Rich ins Spiel. Die Kontakte, die wir in der Liga aufgebaut haben, und auch meine Zeit bei den Warriors haben geholfen", sagte Durant laut "Arizona Republic". "So konnten wir deutlich machen, dass daraus besser nichts werden sollte."

Durant spielte von 2016 bis 2019 für die Warriors, gewann dort an der Seite von Stephen Curry, Klay Thompson und Draymond Green zwei Championships und avancierte in dieser Zeit zum absoluten Superstar. An einer Reunion zeigte er jedoch offensichtlich kein Interesse.

Enttäuscht über Trade-Versuch der Phoenix Suns

Durant gab außerdem zu, dass er nicht glücklich war, als er hörte, dass die Suns ihn während der Saison 2024/25 abgeben wollten. Er blieb zwar bis zum Saisonende in Phoenix, wurde dann aber im Sommer in einem Blockbuster-Trade zu den Rockets geschickt.

"Am Anfang war ich ein wenig enttäuscht, weil ich dachte, dass ich mit den Phoenix Suns eine gute Beziehung aufgebaut habe", so Durant. "Von einer anderen Seite zu hören, dass man mich traden wollte, war schon verletzend. Aber das ist eben das Geschäft. Ich habe das schnell abgehakt und geschaut, wie es weitergeht."

Durant jagt weiterhin seinem ersten NBA-Titel seit den beiden Meisterschaften mit Golden State hinterher. Entsprechend motiviert wird er sein, die Houston Rockets in der Saison 2025/26 an die Spitze zu führen, auch wenn die Rockets bereits vor Saisonstart die erste Hiobsbotschaft hinnehmen mussten.

Starting Point Guard Fred van Vleet wird vermutlich die gesamte Saison 2025/26 mit einem Kreuzbandriss ausfallen.

