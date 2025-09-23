In einem Blockbuster-Trade wechselte Kevin Durant von den Phoenix Suns zu den Houston Rockets. Nun erklärt er, welche Reunion er mit Hilfe seines Beraters verhindern konnte.

Kurz vor Beginn seiner ersten Saison bei den Houston Rockets bestätigte Superstar Kevin Durant ein Gerücht, das bereits seit Monaten die Runde machte.

Beim "Game Plan Sports Business Summit" in Los Angeles erklärte Durant, dass er zusammen mit seinem Geschäftspartner Rich Kleiman einen möglichen Trade verhinderte, der ihn kurz vor der Trade-Deadline im Februar von den Phoenix Suns zurück zu den Golden State Warriors gebracht hätte.

"Ich habe mitbekommen, dass Golden State rund um die Deadline ein Thema war. Doch da kam Rich ins Spiel. Die Kontakte, die wir in der Liga aufgebaut haben, und auch meine Zeit bei den Warriors haben geholfen", sagte Durant laut "Arizona Republic". "So konnten wir deutlich machen, dass daraus besser nichts werden sollte."

Durant spielte von 2016 bis 2019 für die Warriors, gewann dort an der Seite von Stephen Curry, Klay Thompson und Draymond Green zwei Championships und avancierte in dieser Zeit zum absoluten Superstar. An einer Reunion zeigte er jedoch offensichtlich kein Interesse.