NBA-Star LeBron James: Karriereende kommt "eher früher als später"

LeBron James spricht offen über seinen baldigen Abschied aus der NBA. Er spielt seine 23. Saison.

Erneut hat Superstar LeBron James offen gelassen, ob die kommende NBA-Saison die letzte seiner großen Karriere sein wird.

"Ich bin total fokussiert, denn ich weiß nicht, wann es vorbei ist", sagte der Rekordspieler am Medientag der Los Angeles Lakers. Der Abschied vom Basketball komme aber "eher früher als später".

James geht in seine 23. Spielzeit, im Dezember wird der viermalige Champion und erfolgreichste Punktesammler der Liga-Geschichte 41 Jahre alt.

"Ich freue mich auf die Möglichkeit, das Spiel, das ich liebe, noch eine weitere Saison spielen zu können", so James: "Was mich antreibt, ist die Tatsache, dass meine Liebe zum Spiel immer noch groß ist."