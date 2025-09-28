NBA-Boss Adam Silver plant die nächste große Expansion. Schon ab 2027 könnten europäische Teams in den Spielbetrieb einsteigen und in Pflichtspielen – möglicherweise sogar in den Playoffs – auf NBA-Teams treffen

Während die NBA ihre Präsenz im Ausland stetig ausbaut, skizzierte Commissioner Adam Silver eine ehrgeizige Vision für die Zukunft.

Künftig könnten Teams von anderen Kontinenten reguläre Saison- oder sogar Playoff-Spiele gegen US-Franchises bestreiten.

Neben ihren Basisprojekten in Europa und Afrika sowie der Serie der NBA Global Games arbeitet die Liga derzeit an der Gründung einer neuen europäischen Liga, die 2027 oder 2028 starten könnte.

Internationale Duelle zwischen europäischen Mannschaften und bestehenden NBA-Teams könnten damit schon bald Realität werden. Silver denkt darüber nach, internationale Teams zunächst im NBA Cup oder sogar in den Playoffs einzubinden. Darauf aufbauend wäre auch eine grenzüberschreitende reguläre Saison ein nächster Schritt.

"Wir haben etwas, das wir NBA Cup nennen, ein Turnier in der Saisonmitte", sagte Silver beim Bloomberg Philanthropies Global Forum.