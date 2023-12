Anzeige

Der Rookie-Jahrgang 23/24 hat etliche interessante neue Spieler in die Liga gebracht, auch hinter den beiden Einhörnern an der Spitze. Fortan stellen wir einen Frischling pro Monat vor – den Anfang macht ein Guard, der den Golden State Warriors dringend benötigtes frisches Leben eingehaucht hat.

Von Ole Frerks

Vor wenigen Wochen lagen die Warriors am Boden. Das Team strauchelte, mehrere der altgedienten Leistungsträger steckten in Form- oder anderen Krisen. Golden State stand bei 10-13, als Draymond Green im Spiel gegen Phoenix einen Schwinger auspackte, und verlor dann auch das nächste Spiel, ohne den in der Zwischenzeit auf unbestimmte Zeit suspendierten Defensivanker. Es war die zwölfte Niederlage aus 16 Spielen – es musste sich etwas ändern.

Es hat sich etwas geändert. Gegen Denver wurde am Christmas Day zwar verloren, davor holte Golden State aber fünf Siege in Serie mit einer neuen Starting Five.

Jonathan Kuminga ersetzt darin de facto Green (und spielt besseren, konstanteren Basketball als je zuvor in seiner Laufbahn), ist aber nicht das einzige neue Gesicht. Auch Andrew Wiggins musste weichen und Platz machen für eine Gattung von Spieler, die es unter Steve Kerr traditionell noch nie leicht hatte: Einen Rookie.

Golden State draftete seit 2020 dreimal in der Lottery – weder James Wiseman noch Kuminga oder Moses Moody jedoch standen als Rookie so lange auf dem Court, wie der Nr.19-Pick Brandin Podziemski es aktuell tut (22,8 Minuten) – selbst in Jahr drei erreicht keiner von ihnen diese Marke. Das liegt ein bisschen an Kerr und der Situation, allen voran aber an Podziemski selbst. Der 20-Jährige hat sich schlichtweg aufgedrängt.