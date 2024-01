Die Grizzlies, die unter anderem ohne Ja Morant, Desmond Bane und Marcus Smart auskommen mussten, verkauften sich erneut teuer, kassierten nach drei Siegen in Folge aber wieder mal eine Niederlage. Die Aufholjagd Richtung Playin-Plätze in der Western Conference wurde damit zunächst gestoppt.

Ohne ihren weiterhin verletzten Topstar Tyrese Haliburton haben die Indiana Pacers in der NBA ihren dritten Sieg in Serie gefeiert. Die Pacers setzten sich in einem echten Basketball-Krimi vor heimischer Kulisse gegen die stark ersatzgeschwächten Memphis Grizzlies mit 116:110 durch.

Im Schlussviertel drehten die Grizzlies aber noch einmal auf und glichen zwischenzeitlich sogar wieder aus. Am Ende hatten die Gastgeber aber den längeren Atem.

Für die Pacers steht jetzt ein Trip an die Ostküste an. Am Dienstag (Ortszeit) steht ein Spiel beim Topteam Boston Celtics auf dem Programm, zwei Tage später geht es in den Madison Square Garden zu den New York Knicks.

Die Grizzlies dürfen sich jetzt auf drei Heimspiele am Stück freuen. Am Montag sind die Sacramento Kings zu Gast, am Donnerstag die Cleveland Cavaliers und 24 Stunden später stellen sich die Golden State Warriors in Memphis vor.